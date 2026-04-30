La población en Madrid se estabiliza en los 3,5 millones de habitantes, con Carabanchel como el distrito más poblado

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La población en la capital se estabiliza en los 3,5 millones de habitantes, con Carabanchel como el distrito más poblado con sus 278.000 personas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno a partir de los datos de revisión anual del padrón municipal a 1 de enero de 2026.

Esa cifra de habitantes supone "una mínima reducción del 0,87% respecto al número de personas empadronadas el año anterior", exactamente 30.647 personas. Aún así se mantiene como la segunda cifra más alta de toda la serie histórica, con un incremento desde el año 2019 de 230.000 personas en la ciudad, incluyendo la afección de un ajuste del padrón "sin el cual la población hubiera crecido en torno a los 70.000 habitantes".

Según los datos de 2025, el 80,6% de la población es de nacionalidad española frente al 19,4% de nacionalidad extranjera, unido a que el 47% son hombres y el 53 mujeres.