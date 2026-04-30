La capital revierte tendencia y por primera vez hay más nacimientos, con 27.097 en 2025, frente a las 26.533 defunciones

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital ha conseguido revertir la tendencia y "por primera vez en muchos años" se registraron en 2025 más nacimientos, con hasta 27.097, frente a las 26.533 defunciones, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno tras presentar los datos de la revisión anual del padrón municipal a 1 de enero de 2026.

"Es la mejor noticia de todas la diferencia entre nacidos y fallecidos, un dato que vuelve a ser positivo después de unos años. Durante el último año el número de nacimientos ha ascendido a 27.097, es decir, 884 más que en 2024 y superando esa cifra de 26.533 de defunciones registradas.

De este modo, como ha indicado la también delegada de Seguridad y Emergencias, Madrid "volvería a estar en positivo en cuanto al crecimiento vegetativo".