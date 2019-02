Podemos acusa al Gobierno de dar luz verde "con nocturnidad y alevosía" a tres universidades privadas

Publicado 21/02/2019 15:08:56 CET

Podemos ha acusado este jueves al Gobierno regional de dar luz verde "con nocturnidad y alevosía" a tres universidades privadas en la Comunidad, que "carecen de los requisitos".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante la sesión de control, el diputado de Podemos Juan Ignacio Varela-Portas ha recordado al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que "han habido importantes alegaciones" a estos centros, que ponen "claramente de manifiesto su inconsistencia técnica y su impertinencia política".

Y es que, ha incidido en que estas universidades tienen "serias deficiencias" para tener esa denominación y ha afeado que quieran ponerlas en marcha "por la fuerza política en un proceso chapucero". "Es la guinda del pastel de la continuada deslealtad que han desarrollado contra la universidad pública madrileña", ha lanzado.

Por su parte, el consejero ha remarcado que el Ejecutivo no puede "legalmente paralizar la tramitación de esos proyectos porque cumplen las condiciones" y ha defendido, ante las alegaciones, que "no hay motivos" para que no sigan adelante.

"Lo importante no es que el Gobierno haya dado trámite a los expedientes sino que ustedes van a tener la oportunidad de decidir si quieren dar luz verde a esta iniciativa", le ha indicado, al tiempo en el que ha hecho hincapié en que no quiere que les pase como en el Gobierno valenciano donde su homologo acumula "40 sentencias por su gestión".