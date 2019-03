Podemos exige al PP que pida perdón a los madrileños por lo robado "a manos llenas" y "todos los casos de corrupción"

Publicado 14/03/2019 11:02:17 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha pedido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que pidan perdón por "todo lo robado a manos llenas" y "todos los casos de corrupción"; mientras que el dirigente madrileño le dice que lo haga por Bicimad o la 'Beca Black' del candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón.

Serra ha preguntado este jueves en el Pleno a Garrido si valora pedir perdón a la ciudadanía madrileña por todos los casos de corrupción de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas o por ir "dopado a las elecciones", como a su juicio, ha quedado constatado con los dictámenes de la comisión de endeudamiento o de la de investigación por corrupción política.

"Dicen que hay una causa general contra el PP pero la única causa general es la suya contra los madrileños, que les han robado a manos llenas y no ha habido un solo servicio público de que no hayan podido sacar tajada y donde no hayan podido meter la mano, como en la Sanidad, los hospitales privatizados", ha criticado.

Además, ha recordado que la exdirigente madrileña Cristina Cifuentes se puede enfrentar "a una pena de tres años de prisión por falsificar documentos", al tiempo que ha arremetido contra Ciudadanos por sus primarias "fake".

"No han pedido perdón por todo lo robado ni piensan devolverlo, los madrileños se preguntarán si en 2019 el PP concurre financiado de forma irregular a las elecciones. Eso no se lo pueden garantizar a los votantes, que no irán a mayo dopados, se van a preguntar de dónde nos han robado para poder financiarlo. Solo lo pueden garantizar si ustedes dejan de gobernar", ha zanjado.

GARRIDO INSTA A PODEMOS A PEDIR PERDÓN POR BICIMAD

En este punto, Garrido ha defendido que valora la eficacia de las políticas del Gobierno para prevenir la corrupción y que "no se ha producido ni un solo caso de corrupción en esta Legislatura".

En cuanto a las conclusiones de los dictámenes de comisión, el presidente regional ha lanzado a Podemos que si son ellos los que van a disculparse por "tergiversar, silenciar y manipular" lo que han expuesto los comparecientes en las mismas, incluso antes de que la Justicia pudiera pronunciarse.

"¿Van ustedes a pedir perdón por el caso Open, por el Bicimad, por los gastos sin justificar de Madrid Destino, la instrucción de Errejón a afiliados para utilizar los recursos públicos para sus propios chiringuitos o por haber cobrado 1.800 euros mensuales, una Beca Black?", ha lanzado.

En cuanto a si se van a presentar "dopados o no dopados" a las elecciones, Garrido ha asegurado que ellos se van a presentar como siempre con las siglas del PP, no como Podemos que va "con condenados en sus listas o incluyen a una asesina en las listas", en referencia a la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, fuera condenada a 30 años de prisión, en 1988.