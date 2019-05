Podemos propone posible quita de la Deuda, sueldos públicos de 2.700€ máximo y Abono Joven hasta los 30

Publicado 02/05/2019 19:00:23 CET

Entre sus 647 propuestas para la Comunidad de Madrid de su programa electoral

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha presentado este jueves el programa electoral de su partido para la Comunidad de Madrid, un total de 647 propuestas entre las que destaca una auditoría de la Deuda regional, con posible quita, sueldos públicos de todos los cargos regionales máximo tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la extensión del Abono Joven hasta los 30 años y la creación de un Abono Social para desempleados y personas pobres.

"Llevamos sufriendo el PP durante muchos años, un partido corrupto que ha especulado con los derechos de todos y vendido los servicios públicos a sus amigos. Frente a esto hay un proyecto que nace del trabajo de los últimos cuatros años en la Asamblea. Hemos tenido conversaciones y reuniones con muchos colectivos y nuestro programa está fundamentado en dos movimientos importantes, como son el feminismo y el ecologismo. Nuestro programa bebe de esos movimientos", ha explicado Serra esta tarde.

La también diputada autonómica ha aludido al problema de "desequilibrio territorial, el abandono de la periferia y del sur de Madrid" que sufre la Comunidad y al favoritismo del PP hacia "sus amigos, como Villar Mir y Florentino Pérez y a los fondos buitre, a los que ha vendido las viviendas sociales".

Entre las medidas, que han sido entregadas en varias cuartillas al estilo de los cuadernillos Rubio, Serra ha apostado por "democratizar la economía para poner a las personas en el centro". "Es fundamental hacer una reforma fiscal. Madrid es un paraíso fiscal para los millonarios. Por ello, tenemos que recuperar el impuesto de patrimonio y sucesiones y hacer que el IRPF sea un impuesto más progresivo. Hay que bajar el primer tramo e incrementar el tipo máximo", ha señalado.

Asimismo, ha planteado una auditoría de la deuda en la que los ciudadanos "puedan conocer por qué hay una deuda tan grande, dos veces el ingreso de la Comunidad y conocer a quién le debemos". Tras ello, Podemos plantea una reestructura de dicha deuda y una probable quita.

En materia de Vivienda, Serra quiere garantizar este derecho constitucional favoreciendo "precios de alquiler asequibles y la paralización de los desahucios". "Hay que construir un parque de 40.000 viviendas, que es una forma de garantizar que haya alquiler social y bajen los precios. Hay un problema evidente de vivienda vacía, 260.000, la mayoría en manos de grandes tenedores y fondos buitre. Y eso se moviliza, entre otras cosas, con impuestos", ha dicho.

En esa línea, la aspirante de la formación naranja a la Real Casa de Correos ha defendido recuperar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que ahora está bonificado, y también crear un impuesto sobre patrimonio inmobiliario para viviendas vacías, de tal forma que penalicen con gravamen a personas físicas a partir de cinco viviendas y a personas jurídicas a partir de tres. Quedarían exentos aquellos dueños de patrimonio que lo pongan en arrendamiento.

Para Podemos Comunidad de Madrid también es prioritario luchar contra el fraude laboral. Por ello, proponen colaborar con la Agencia Tributaria para acabar con los falsos autónomos, aprobar una ley para incorporar cláusulas sociales a la hora de contratar la externalización de servicios públicos, cláusulas suelo y fijar por ley una jornada de 35 horas semanales.

"Es una forma de repartir el empleo, como también lo es aprobar un Plan de Empleo Público para rehabilitación de edificios, con lo que podemos resolver la contaminación y mal estado de la vivienda", ha dicho Serra.

La candidata también ha abogado por "revertir el modelo económico basado en el ladrillo y turismo" a través de más inversión y un plan de reequilibrio terriorial, ayudado de una industria de investigación y desarrollo. El programa electoral incluye una tasa de entre 2 y 4 euros por día para cada turista y para cada empresas turísticas.

En Sanidad, la candidata regional de Unidas Podemos promueve un aumento del presupuesto en Atención Primaria y una Ley de homologación para que los trabajadores de los hospitales externalizados tengan las mismas condiciones que los públicos.

Sobre Educación, si gobierna paralizaría de forma inmediata los 18 colegios que segregan por sexos, fomentaría una Formación Profesional (FP) gratuita, aumentaría las becas, revertiría las privatizaciones escolares y cambiaría las becas y prácticas de estudiantes en empresas "para que no sirvan para precarizar a los jóvenes, sino que sean formativas y remuneradas según el Salario Mínimo Interprofesional".

CENTRO DE CRISIS 24H PARA VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL

En otro orden de cosas, Isa Serra ha propuesto la creación de un Centro de Crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales y una empresa pública de Dependencia "para que las empleadas que trabajan en este sector estén en condiciones adecuadas y se subroguen a las trabajadoras de los servicios públicos".

También quiere poner en marcha, en caso de gobernar, una Defensoría de la Infancia porque "hay una vulneración constate de los derechos de la Infancia" y una Ley madrileña de Accesibilidad Universal.

Otra de las 647 medidas de Podemos Comunidad de Madrid pasa por "descarbonizar" la economía de la región y por aprobar una Ley del Suelo que garantice los espacios protegidos. Para luchar contra la corrupción, plantean una reforma del Estatuto de Autonomía "para blindar derechos sociales, garantizar la participación de la sociedad civil y acabar con los privilegios de los políticos como aforamientos, limitación de mandatos y que el salario de parlamentarios y cargos del Gobierno no pase tres veces el SMI".

Por otro lado, la candidata regional de Podemos ha lanzado la creación de un Instituto de Memoria en Madrid para las víctimas del franquismo y de los casos de bebés robados; que Telemadrid sea un ente 100 por cien público y no una sociedad anónima y que la plantilla despedida vuelva a trabajar en la cadena, entre otras medidas.

Serra ha reconocido que el programa presentado este jueves solo es de Podemos, ya que en los próximos días presentarán junto a sus socios de IU y Anticapitalistas otras 30 medidas compartidas. No obstante, ha recordado que muchas de sus medidas provienen del espacio de encuentro programático Hacer Madrid, en el que también ha participado IU.

Por último, la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad, que ha apuntado que todavía no conoce las propuestas de Más Madrid porque este partido aún no las ha presentado, se ha comprometido a trabajar para que todo el mundo vaya a votar el 26 de mayo a su formación. Luego, dependiendo de los escaños que consiga cada partido, podrían llegar a un acuerdo con el PSOE, si dan los números, para arrebatar el Gobierno al PP, siempre y cuando el PSOE no pacte con Cs, "como le piden los bancos y el poder económico".