Podemos tacha de "talibanes españoles" a los vándalos del mural feminista de Ciudad Lineal y celebra su restitución

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha tachado de "talibanes españoles" a aquellos que vandalizaron el mural feminista de Ciudad Lineal el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y celebra su restitución, que concluirá este fin de semana.

Así lo ha expresado en sus redes sociales, donde ha insistido en el papel del "barrio, las mujeres organizadas y los artistas" que han devuelto los rostros de las mujeres a esta pared del Polideportivo Municipal La Concepción.

"No soportan que seamos cosmonautas, artistas, activistas etc. Es decir, referentes", ha publicado Alonso junto a la convocatoria de una concentración este domingo bajo el lema 'El mural no se toca'.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN

Este miércoles Jorge Nuño, miembro de Unlogic, explicó los trabajos de restitución, que incorporan un barniz antivandalismo con el objetivo de que se pueda utilizar una máquina específica para retirar posibles pintadas encima sin tener que restaurar el mural de cero de nuevo.

El 8M fue atacado con pintura negra y la restauración de las partes dañadas "era imposible", por lo que ahora se han aplicado varias capas de imprimación y una base de pintura rosa sobre la que se están dibujando los rostros de las mujeres a las que homenajea el mural.

Empezaron el lunes y prevén terminarlo el sábado, aunque tienen de plazo hasta el domingo por las posibles inclemencias meteorológicas que pudieran retrasarles. Esta obra será "tal y como estaba en 2018", como es la "voluntad" de las vecinas de Ciudad Lineal.

Este mural ha sido objeto de choques políticos al haber sido aprobada su retirada inicialmente en la Junta de Gobierno del Distrito de Ciudad Lineal por parte de PP, Cs y Vox, a propuesta de este último partido; aunque finalmente en la votación llevada al Pleno de Cibeles en enero de este año, se aprobó su mantenimiento al cambiar el sentido de su voto la formación 'naranja' y unirse a PSOE y Más Madrid.