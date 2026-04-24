La Policía busca al autor del homicidio de un menor a puñaladas en plena calle en Puente de Vallecas (Madrid)

1081415.1.260.149.20260424172007 Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación para tratar de localizar al posible autor del homicidio de un joven de 17 años este viernes en el distrito de Puente de Vallecas, cuando ha sido atacado con un cuchillo mientras caminaba por la calle.

Los hechos se han producido en torno a las 15.00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, cuando el menor, español de origen hondureño, ha recibido dos puñaladas en la espalda por parte de otro individuo que circulaba en patinete y se ha dado a la fuga.

Hasta el lugar se han trasladado agente del Grupo de Atención al Ciudadano, que le han practicado las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios, que finalmente han confirmado el fallecimiento a causa de las heridas sufridas.

Agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica también han acudido al lugar de los hechos, mientras que la investigación está ahora en manos del Grupo V de Homicidios, que no descarta que pueda tratarse de un crimen de bandas.