Policía desaloja parte de la Puerta del Sol por una maleta abandonada

Archivo - Furgones de la Policía Nacional en la Puerta del Sol de Madrid (España) a 16 de octubre de 2019. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha acordonado y desalojado parte de la madrileña Puerta del Sol este sábado tras encontrar una maleta abandonada en las inmediaciones de la plaza.

Asimismo, se ha procedido al desalojo alrededor de las 20.00 horas en las aledañas calles de Preciados y del Carmen. Policía Nacional ha informado además de que se han desplazado al lugar guías caninos.

Según ha informado Policía, tras el paso de los agentes caninos y revisar el bulto mediante cámaras para comprobar que en su interior únicamente había ropa, la situación ha vuelto a la normalidad y se ha reabierto la plaza.