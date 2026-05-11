La Policía descarta que el atropello mortal de una mujer en Entrevías en 2024 fuera un accidente: "Fue intencionado"

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han sostenido durante el juicio por la muerte de una mujer en el barrio madrileño de Entrevías de Puente de Vallecas que la maniobra realizada por el acusado al volante "no coincide con una subida accidental o momentánea" a la acera, sino con una circulación continuada por la zona peatonal.

El juicio se celebra por los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2024 en este barrio madrileño, donde una mujer murió presuntamente tras ser arrastrada y atropellada por el vehículo conducido por su pareja después de una discusión por celos.

En la prueba pericial, los policías han explicado que las marcas de rodadura localizadas en el lugar de los hechos se encontraban únicamente sobre la acera y no en la calzada, un elemento que, a su juicio, refuerza la hipótesis de una actuación deliberada.

Los agentes reconocieron, no obstante, que no habían visto el vídeo grabado por una vecina antes de elaborar sus conclusiones técnicas sobre el siniestro. Aun así, consideraron que la trayectoria del vehículo y la forma en la que este invadió la zona peatonal eran compatibles con una conducción "no habitual".

Además, señalaron que, probablemente, el coche circulaba a una velocidad superior a la permitida en esa vía -limitada a 30 kilómetros por hora-, aunque admitieron que no podían asegurarlo con exactitud. También apuntaron que la puerta del copiloto pudo permanecer abierta durante parte del recorrido.

TESTIGO PRESENCIAL

La sesión del juicio contó la semana pasada con la declaración de un policía municipal jubilado que presenció el momento en el que la víctima quedó colgada de la puerta del vehículo conducido por su pareja.

El exagente relató ante el tribunal que observó cómo el coche iniciaba la marcha "de forma inesperada y con fuerza" mientras la mujer intentaba salir. Según explicó, la víctima perdió el equilibrio y trató de sujetarse introduciendo un brazo por la ventanilla bajada de la puerta.

"La aceleración fue tan brusca que salió disparada", afirmó el testigo, quien añadió que la mujer terminó soltándose antes de caer violentamente de espaldas sobre el asfalto.

El antiguo policía aseguró que se encontraba a unos 25 o 30 metros del lugar y que, tras girar con su vehículo hacia la calle donde ocurrieron los hechos, encontró a la víctima inconsciente y convulsionando en la calzada. "Le salía sangre por los oídos", describió.

Ante el riesgo de que pudiera ser arrollada por otro coche, decidió colocar su vehículo delante del cuerpo para protegerla mientras trataba de alertar a los servicios de emergencia. Finalmente contactó con agentes del 092 para solicitar asistencia urgente.

La Fiscalía acusa al procesado de asesinato, violencia habitual y conducción temeraria por los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2024 en el distrito de Puente de Vallecas.

El Ministerio Público sostiene que el acusado arrancó de manera brusca mientras la víctima permanecía agarrada al coche, que fue arrastrada varios metros y que posteriormente terminó siendo atropellada.

Durante jornadas anteriores del juicio también declararon familiares de la fallecida, quienes describieron un progresivo aislamiento de la mujer y comportamientos que ahora relacionan con una situación de miedo y control dentro de la relación.