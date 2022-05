La Policía incluirá en el plan Antibandas a Moratalaz si en la agresión de anoche están implicados pandilleros

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, y el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto Seoane (c), ofrecen datos sobre el 'Plan de Actuación contra las bandas juveniles', en la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, y el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto Seoane (c), ofrecen datos sobre el 'Plan de Actuación contra las bandas juveniles', en la Delegación del Gobierno. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional incluirá en el plan contra las bandas latinas que puso en marcha el 10 de febrero al distrito de Moratalaz si en la agresión de anoche en una cacha deportiva de la zona estaban implicados pandilleros.

Así lo ha indicado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, durante una visita al distrito de Villaverde, uno de los más afectados por esta problemática. Y lo incluirían porque de confirmarse sería el segundo incidente de bandas en este distrito, ha dicho.

Pero de momento la Policía no tiene claro que el suceso de ayer se trate de un conflicto entre bandas y cree que pudo deberse a alguna discusión entre chavales del barrio. Lo que no descartan en absoluto es que entre los participantes en la reyerta haya algún pandillero. Estudia el caso la Policía Judicial de Moratalaz y no la Brigada de Información, cuyos agentes investigan normalmente los incidentes entre bandas.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 2 de la madrugada de este lunes en una zona deportiva situada en la Hacienda de Pavones, un lugar donde se reúnen adolescentes a hacer botellón por la noche. El joven, español de 18 años cumplidos, recibió cuatro heridas por arma blanca, dos en la espalda y otras dos en el brazo derecho, una de ellas ha afectado a los tendones de la mano derecha, por lo que podría perder la movilidad de la misma.

Hasta el lugar han acudido rápidamente sanitarios del Samur-Protección Civil, que le han practicado un torniquete en esa mano, ya que sangraba abundantemente. Las heridas en la espalda también eran penetrante, por lo que el joven fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado grave, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

De momento no hay detenidos, ya que a su llegada las personas que estaban con el herido y los agresores huyeron del lugar a la carrera. Y de momento tampoco ha colaborado con los agentes. Se busca el arma del crimen, aunque por el tipo de lesiones se cree que sea un machetazo, muy utilizado entre bandas.

BALANCE DEL PLAN ANTIBANDAS

Los últimos datos del 'Plan de Actuación contra las bandas juveniles' el día 11 el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto, y la delegada del Gobierno y desde entonces no se han actualizado. En tres meses, había dejado un balance de 45.406 identificados, 438 detenidos, 298 armas incautadas y 1.913 actas de droga en toda la región.

El plan está compuesto por unos 500 policías nacionales y, según González, "está dando resultados". También agradeció "el extraordinario trabajo de la Jefatura Superior de Policía y su entrega absoluta, no solo en este caso sino en la lucha sin cuartel contra las bandas juveniles".

De momento el plan se centro en los distritos madrileños de Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Tetuán y en las localidades de Parla, Alcorcón y Alcobendas.