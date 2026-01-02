La Policía investiga la muerte de un hombre en una pelea en Villaverde

Archivo - Coche patrulla de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un hombre ocurrida en el distrito madrileño de Villaverde en el transcurso de una pelea entre dos grupos de magrebíes.

Los hechos sucedieron a las diez de la noche de ayer cuando se recibió una llamada al CIMACC 091 por una pelea producida entre varios jóvenes, según han informado fuentes policiales.

A la llegada de los agentes encontraron a un varón con heridas de arma blanca por todo el cuerpo, teniendo que iniciar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para recuperar su pulso. Se comisionó indicativo sanitario que de forma inmediata dio su traslado al hospital, comunicando su fallecimiento a las pocas horas.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), se desplazaron agentes de policía científica y el grupo V de homicidios, quien se hizo cargo de la investigación.