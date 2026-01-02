Herido muy grave un hombre por agresión con arma blanca en Villaverde

Personal de SAMUR-PC desplazado a Villaverde para atender a la víctima - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años se encuentra en estado muy grave tras haber sufrido en la noche de este jueves múltiples heridas por arma blanca en el cuello, la pierna y el abdomen, cuando se encontraba en el distrito madrileño de Villaverde, según ha informado Emergencias Madrid.

El varón, que ha llegado a entrar en parada cardiorrespiratoria, presenta heridas "en la parte posterior del cuello, en la parte posterior de la pierna" y también en el abdomen, "a nivel supraumbilical", según ha indicado el supervisor de guardia de SAMUR-Protección Civil, Emilio Benito, que ha precisado que esta última es "posiblemente la herida más grave (...), parecía penetrante y es la que posiblemente le haya provocado la hemorragia interna que le ha sumido en la parada cardiorrespiratoria".

Con todo, después de media hora, los servicios médicos han conseguido "recuperarle de la parada cardíaca", aunque ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre, "en principio, con un pronóstico muy incierto", según el propio supervisor.

En estos momentos, la Policía Nacional está investigando los hechos y una psicóloga de SAMUR-PC asiste a los familiares de la víctima, ha detallado Emergencias Madrid.