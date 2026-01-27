La Policía Local de Galapagar sorprende a cuatro jóvenes mientras pinchaban las ruedas de varios coches

Policía Local de Galapagar. - AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Galapagar ha sorprendido 'in fraganti' a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, mientras pinchaban las ruedas de varios vehículos con armas blancas en varias calles del municipio.

Los hechos fueron denunciados por un vecino que alertó de la presencia de varios individuos pinchando las ruedas de un coche en la calle Colmenarejo, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Gracias a esta llamada, los agentes lograron localizar rápidamente al grupo de jóvenes, a los que sorprendieron mientras trataban de ocultar destornilladores y otras armas blancas utilizadas para causar daños.

Durante la intervención policial se identificó a los cuatro sospechosos, dos de ellos menores de edad, que ahora se enfrentan a "graves responsabilidades penales y administrativas". Los daños ocasionados podrían constituir un delito continuado de daños, castigados con hasta tres años de prisión e indeminizaciones.

Asimismo, el porte de armas blancas en la vía pública conlleva sanciones económicas que pueden alcanzar los 30.000 euros, además de la intervención del material incautado.

En el ámbito administrativo, tres de los implicados se encuentran en situación irregular en España, lo que ha dado lugar a la tramitación de los correspondientes expedientes conforme a la Ley de Extranjería, que pueden derivar en multas o incluso la expulsión del territorio nacional, especialmente agravada por la comisión de hechos delictivos.

Desde el Ayuntamiento han trasladado su agradecimiento a los vecinos de la zona por una colaboración que ha sido "fundamental para prevenir y atajar conductas que alteran la convivencia". Además, han destacado la "profesionalidad y rapidez" de los agentes.

"Los actos vandálicos tienen consecuencias penales y económicas muy serias", ha remachado el Ayuntamiento en un comunicado en el que inciden en la importancia de la "tolerancia cero frente a comportamientos que perjudican al conjunto de los vecinos".