Policía Municipal gestiona 1.237 incidencias en la Nochevieja en la capital y Samur realiza 200 intervenciones

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid gestionó 1.237 incidencias durante la Nochevieja en la capital, mientras que SAMUR-Protección Civil realizó alrededor de 200 intervenciones, en una noche que se saldó sin heridos por arma blanca y con las celebraciones desarrolladas con normalidad, ha informado Emergencias Madrid.

Los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid han cerrado la Nochevieja en la capital con una actividad "dentro de lo normal", aunque con cifras ligeramente superiores a las de los dos últimos años, y sin heridos por arma blanca atendidos durante la noche, según el balance municipal.

La celebración de la San Silvestre Vallecana y las campanadas en la Puerta del Sol se desarrollaron con normalidad y sin incidentes graves, en una noche marcada por el intenso trabajo de Policía Municipal, Bomberos de Madrid, SAMUR-Protección Civil y los servicios de limpieza.

La Policía Municipal gestionó un total de 1.237 incidencias entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 8.00 horas del 1 de enero. La mayoría de los avisos estuvieron relacionados con ruidos, con 187 intervenciones, principalmente por quejas vecinales y, en menor medida, por locales de ocio.

Durante la noche se realizaron numerosas inspecciones en establecimientos para controlar horarios de cierre, acceso de menores y aforos, sin que se registraran incidencias graves ni desalojos.

En total, se impusieron más de una veintena de sanciones administrativas, todas ellas de carácter leve. Además, se produjeron 24 intervenciones por consumo de alcohol en la vía pública.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los agentes intervinieron en 8 hurtos, 17 robos con fuerza, 77 peleas y agresiones, así como en 3 accidentes de tráfico con heridos.

73 INTERVENCIONES DE BOMBEROS Y DOS INCENDIOS DESTACADOS

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron 73 intervenciones entre las 22.00 y las 8.00 horas, muchas de ellas de especial complejidad.

Cerca del 60% estuvieron relacionadas con incendios en contenedores, la mayoría provocados, especialmente en la zona centro-sur de la ciudad, así como 9 incendios en viviendas. También fueron frecuentes los rescates de personas atrapadas en ascensores, un servicio habitual en Nochevieja.

Entre los incendios más relevantes destaca el ocurrido sobre la 1.15 horas en unas naves industriales de la calle Boyer, en Vicálvaro. El fuego se inició en unos contenedores exteriores que almacenaban asientos de pasajeros de aviones y se propagó a dos naves colindantes. Un total de 15 dotaciones de Bomberos lograron frenar la propagación antes de que alcanzara una tercera nave.

No hubo heridos y los daños fueron únicamente materiales. En las labores de extinción se contó con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal, que facilitó información en tiempo real mediante drones.

El segundo incendio grave se produjo pasadas las cuatro de la madrugada en una vivienda de un tercer piso de la calle Cobalto, en Villaverde.

A la llegada de los bomberos, el fuego estaba muy desarrollado en el salón. Dos hermanos de entre 20 y 25 años fueron rescatados por la fachada mediante escala y atendidos por SAMUR por intoxicación leve por humo, siendo trasladados al hospital.

Además, se realizaron otros dos rescates por la puerta de entrada: la madre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y su pareja. Los bomberos iniciaron la reanimación hasta la llegada de SAMUR-PC, que logró revertir la parada. La mujer fue trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz y el hombre, grave, al Hospital de Getafe. La estructura del edificio no resultó afectada.

UNAS 200 ASISTENCIAS DE SAMUR-PC

SAMUR-Protección Civil realizó alrededor de 200 intervenciones durante la noche. De ellas, 32 estuvieron relacionadas con intoxicaciones etílicas y 15 con agresiones, principalmente brechas, golpes y contusiones en entornos de discotecas y locales de ocio. No se atendió ningún caso por arma blanca.

Los sanitarios acudieron también a tres accidentes de tráfico, el más grave un atropello en la confluencia de Fuente Carrantona con Hacienda de Pavones, donde un joven de 22 años sufrió un traumatismo facial grave tras ser arrollado por una conductora que se salió de la vía. Además, se atendieron algunas patologías coronarias y cardiovasculares.

Durante la San Silvestre se realizaron cuatro asistencias sin traslado, y en las campanadas de la Puerta del Sol se contabilizaron nueve asistencias, también sin necesidad de traslado hospitalario.

MENOS RESIDUOS EN SOL Y REFUERZO DEL DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

El dispositivo especial de limpieza desplegado con motivo de las campanadas en la Puerta del Sol recogió 33.450 kilos de residuos, 600 kilos menos que en la Nochevieja del año pasado.

De esta cifra, 11.850 kilos correspondieron al servicio de limpieza urgente (Selur), 12.500 kilos a la limpieza viaria y 9.100 kilos a los contenedores y filtros instalados en la zona. El operativo estuvo formado por 116 trabajadores y 55 medios mecánicos.

En el ensayo de las campanadas del 30 de diciembre, las conocidas como preúvas, se recogieron 10.810 kilos de residuos, unos 1.000 kilos más que el año anterior, con un dispositivo de 106 operarios y 53 medios mecánicos.

Por su parte, durante la San Silvestre se retiraron 7.615 kilos de residuos, 225 menos que el año pasado, con la participación de 70 trabajadores y 35 medios mecánicos.

En conjunto, el Ayuntamiento ha incrementado el personal de limpieza en un 14% y los medios mecánicos en un 35% respecto al año anterior, contribuyendo a que la ciudad recuperara la normalidad pocas horas después de las celebraciones.