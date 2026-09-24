La Policía Municipal de Madrid desaloja el asentamiento ilegal de la calle Villaamil

Comisaría de la Policía Municipal de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado este jueves el asentamiento ilegal de una decena de infraviviendas que se había instalado desde hace meses en una parcela en la calle Villaamil de la capital, en el distrito de Tetuán.

La operación se ha llevado a cabo sobre las 8.30 horas de este jueves y, según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, la "recuperación de la parcela" se ha llevado a cabo sin incidentes reseñables.

La parcela, situada en la esquina entre la calle Villaamil y Emerencia Zurilla, está vallada pero sin puerta de acceso, según informaciones del diario 'El Mundo', que adelantaba el posible desalojo de la zona tras quejas vecinales.