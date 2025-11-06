La Policía Municipal de Móstoles incrementará su plantilla con 30 nuevos agentes en 2026

MÓSTOLES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Policía Municipal incorporará 30 nuevos agentes en 2026 para reforzar la capacidad operativa y la presencia policial en todos los barrios, según ha dado a conocer el alcalde, Manuel Bautista.

"Incrementamos los recursos humanos y materiales para que nuestros agentes puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles y para que nuestros vecinos se sientan cada día más seguros y más protegidos", ha dicho.

El primer edil ha agregado que también se actualizarán los recursos técnicos, "acorde a los nuevos tiempos". Por este motivo, 76 policías han recibido ya formación en dispositivos taser con cámara y se ha implementado la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de estudio e investigación de siniestros viales. Esto mejorará la reconstrucción de accidentes.

Se refuerza el convenio VioGén (el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género) "y creamos la Unidad de Policía Municipal de Distrito 6, Móstoles Sur", dotada con agentes dedicados a preservar la seguridad en el barrio y atender las necesidades de los vecinos.

Además, en Protección Civil ya se han adquirido cuatro nuevos todoterrenos, una segunda ambulancia (en proceso de adjudicación) y nuevos equipos de comunicaciones, ha resaltado el regidor.

Por último, se ha firmado un convenio con Cruz Roja que "multiplica la capacidad de respuesta" y el nuevo Plan Territorial de Emergencias Municipal (PlaterMost), que está a pendiente de aprobación definitiva por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que se reunirá en las próximas semanas, tras lo cual se elevará a Pleno.