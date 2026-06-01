La Policía Nacional desmantela 22 narcopisos y detiene a 50 personas en dos meses en la Comunidad

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado desmantelar 22 puntos de venta de droga y detener a medio centenar de personas durante los meses de abril y mayo en el marco de otra operación integral contra los narcopisos en toda la Comunidad de Madrid, incluidas varias intervenciones en la capital.

Lo inmuebles en cuestión estaban ubicados en los distritos madrileños de Tetuán, Moratalaz, Villaverde, Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel y Fuencarral, así como en la Cañada Real y en las ciudades de Alcalá de Henares y Fuenlabrada, según ha detallado el Cuerpo en un comunicado.

La operación se enmarca en la estrategia policial contra este tipo de puntos de venta de droga y ha permitido clausurar diversos inmuebles utilizados para el tráfico de estupefacientes, algunos de ellos ocupados ilegalmente. Con estas actuaciones, la Policía supera los 90 narcopisos desarticulados en la región durante 2026.

Entre las intervenciones destaca una en Tetuán, en la que se desmantelaron tres puntos de venta de crack y heroína instalados en inmuebles ocupados. Los agentes detuvieron allí a cinco personas e intervinieron drogas, armas prohibidas y cerca de 9.000 euros. Además, un local y una vivienda fueron devueltos a sus propietarios.

UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO

En Moratalaz, los investigadores localizaron tres plantaciones de marihuana ocultas en los cimientos de un edificio accesibles a través de una trampilla conectada con una vivienda de la planta baja. En el operativo se intervinieron 1.627 plantas y fue detenida una mujer por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Por otro lado, en Villaverde se actuó contra varios puntos de venta donde se distribuían cocaína y heroína, mientras que en el distrito Centro se desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas instalado en un trastero, donde fueron incautados más de 1,4 kilos de éxtasis, ketamina, LSD y tusi, y hubo dos arrestados.

La Policía también llevó a cabo actuaciones en Arganzuela, Latina, Fuencarral, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y la Cañada Real. En conjunto, los registros permitieron intervenir importantes cantidades de cocaína, hachís, marihuana y otras drogas, así como armas, dinero en efectivo y material utilizado para la distribución de sustancias estupefacientes.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha subrayado en dicho comunicado que mantiene su compromiso con vecinos y asociaciones ciudadanas para ofrecer una respuesta "eficaz y contundente" frente a este tipo de actividades delictivas.