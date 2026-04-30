El portavoz de Más Madrid en Parla expulsado del partido no entregará su acta: "Sigo por dignidad"

El portavoz de Más Madrid en Parla expulsado del partido por "hostilidad" hacia una compañera, Miguel Fuentes. - EUROPA PRESS

PARLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en Parla expulsado del partido por "hostilidad" hacia una compañera, Miguel Fuentes, no entregará su acta de concejal y seguirá trabajando por el "bien de los ciudadanos".

En una comparecencia ante los medios donde ha justificado documentalmente el "proceso injusto" al que ha sido sometido, ha asegurado que permanecerá en el Grupo de No Adscritos por "dignidad", ya que, según ha argumentado, no permitirá que "un proceso injusto resuelto en 13 minutos pase por encima de la voluntad de los vecinos".

"No es por apego al cargo, sino por dignidad", ha resumido Fuentes tras reiterar que nunca ha tenido conocimiento de los cargos que se le imputaban en el expediente.

NO RECUERDA LAS EXPRESIONES

De hecho, tras conocer por los medios de comunicación algunas de las expresiones que le dedicó presuntamente a una compañera, Fuentes ha manifestado que no tiene "conciencia de haber dicho algo parecido".

"Ni he utilizado esas expresiones ni me reconozco en ellas", ha precisado tras pedir "disculpas" si en algún momento en estos años "ha podido decir alguna expresión de este tipo".

En todo caso, se ha mostrado optimista ante un eventual vuelco en la resolución de expulsión por parte del Comité de Garantías. De hecho, ha afirmado que "no contempla otro escenario" que no sea la vía interna ante la posibilidad de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

Y aunque ha admitido que el daño hacia su persona "es irreparable", ha entendido la medida del alcalde, Ramón Jurado (PSOE), de retirarle todas sus competencias de Gobierno --asumía Juventud, Transición Ecológica, Movilidad y la tercera tenencia de Alcaldía- de "manera cautelar", decisión que "no es firme", según ha remarcado.

ANSIEDAD Y TAQUICARDIAS

El edil ha afirmado, por otro lado, que la denuncia contra él deriva de haberse opuesto a la contratación de un "amigo" de la Dirección como cargo de confianza, un contencioso que ha ido aumentando en presiones hasta sumirle, según ha relatado, en un "estado crónico de ansiedad, taquicardias y problemas de salud mental acreditados".

Tras este proceso "doloroso" que se alarga ya más de un año, Miguel Fuentes ha revelado que, cuando el pasado 7 de abril realizó la denuncia "formal" en el seno del partido, en trece minutos fue expulsado de la formación.