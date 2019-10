Posse, ante el riesgo de una moción de censura que no se descarta desde su propio partido si no dimite

Publicado 09/10/2019 15:38:31 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, está expuesta a una moción de censura por parte de los grupos en el Ayuntamiento, incluido su propio partido que no cierra la puerta a apoyar esta posibilidad para que la regidora salga del Consistorio en caso de que no renuncie a su cargo.

Ayer, la Ejecutiva Regional del PSOE-M decidió llevar a la Ejecutiva Federal del PSOE la petición de una suspensión cautelar de militancia de la alcaldesa tras los polémicos nombramientos de familiares y personas de su entorno en el Consistorio.

Se trata de un paso más en su decisión de que Posse renuncie a su cargo de alcaldesa una vez que el partido le aconsejó en privado que dimitiera ante la polémica de los nombramientos, algo que ha reconocido el propio líder del PSOE-M, José Manuel Franco. La alcaldesa descartó esa posibilidad al asegurar que no ha hecno nada ilegal.

Los grupos de Ciudadanos, Más Madrid y Podemos Comunidad de Madrid ya se han mostrado abiertos a emprender una moción de censura contra Posse como solución "a la inestabilidad" que, a su juicio, existe en el Gobierno municipal.

Desde el PSOE, su propio partido tampoco descartarían esa posibilidad, aunque el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ya ha asegurado que no están ahora planteándose esa posibilidad y que no cree que finalmente llegue a producirse.

En una entrevista radiofónica, Franco ha dicho que el partido no está ahora en esa vía pero ha añadido que si no dimite, dado que el acta de concejal es personal, la opción para forzar su marcha estaría en una moción de censura. Sin embargo, piensa que no se llegará a ese supuesto.

"Vamos a esperar a ver qué situación se produce en los próximos días y veremos lo que ocurre. Puede quedar en una simple suspensión o llevado al último extremo daría lugar a la expulsión del partido" ha señalado Franco, para a continuación reconocer que para desbancar a Posse del Ayuntamiento se tendría que dar una "moción de censura" aunque no cree que se llegue a este supuesto porque la corporación de Móstoles "no da para combinaciones" que den lugar a una moción de censura.

El primero en reaccionar ha sido el Grupo de Ciudadanos, quien impulsará en el Consistorio esta moción por "la irresponsabilidad de Posse" que, según del portavoz en la Asamblea, César Zafra, se ha convertido a Móstoles "en la capital del enchufe" y "en un circo mediático".

La formación morada también considera esta herramienta como la mejor opción de desbloqueo "ante el inaudito atrincheramiento de la alcaldesa mostoleña, después de haber perdido el apoyo de todos sus socios de Gobierno y ser cuestionada en público por la dirección de su propio partido".

Por su parte, Más Madrid Ganar Móstoles se ha mostrado abierto a una moción de censura siempre que esté apoyada por "todos los partidos de la Corporación, sin excepción". "Hablamos de decencia, de emergencia de regeneración, de dignificar a la institución más importante de nuestra ciudad, no de colores políticos", ha recalcado el líder de MMGM, Gabriel Ortega.

Noelia Posse solicitó ayer a la Ejecutiva Nacional del PSOE que la suspendiesen temporalmente de militancia para "no perjudicar al partido" aunque tiene intención de continuar siendo alcaldesa.