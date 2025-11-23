El PP de Almeida se compromete a una protección reforzada hacia adolescentes expuestas a nuevas formas de acoso

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N y bajo el lema 'Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres' que marcha desde Cibeles a Pla - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, se compromete a trabajar en una protección reforzada y respuestas rápidas y efectivas hacia adolescentes expuestas a nuevas formas de acoso que generan una situación especialmente vulnerable, que se suma a la que sufren las mujeres con discapacidad, mayores y menores que conviven con la violencia.

Es lo que defenderán en el Pleno de Cibeles que se celebra este martes, coincidiendo con el 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, cuando se recuerda "con dolor y firmeza a todas las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o a exparejas, así como a los hijos que también han sido victimas directas o indirectas de esta violencia porque detrás de cada cifra hay una vida rota y familias marcadas para siempre", recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Como sociedad y como instituciones tenemos la obligación de actuar con la máxima determinación para proteger a las víctimas y tenemos que evitar que estas tragedias se repitan: la violencia contra la mujer es una realidad dramática que atraviesa generaciones, clases sociales y territorios. No se trata de una cuestión ideológica sino de un problema humano y social de primer orden que exige unidad y seriedad en la respuesta", defenderán los 'populares'.

El compromiso pasa por "prevenir, garantizar la seguridad de las víctimas, proporcionar recursos eficaces y asegurar que ninguna mujer ni ningún menor se sienta desamparado", en definitiva, "la prioridad debe ser siempre la seguridad de las víctimas y la prevención de futuros casos".

En consonancia con el Manifiesto del Dia Internacional Contra la Violencia de Género de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el Grupo Municipal Popular expresará en Cibeles su "apoyo y cercanía a todas las mujeres que sufren violencia, a las que lo han superado y a las familias que han perdidoa un familiar o ser querido a causa de esta violencia".

Reclamarán "que se dote de medios suficientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la Justicia y a los Servicios Sociales garantizando coordinación y lealtad entre administraciones", además de renovar su compromiso de "trabajar sin descanso hasta que ninguna mujer pierda la vida por esta causa" y "proteger, acompañar y ofrecer salidas reales a quienes sufren violencia, con la convicción de que sólo a través de la acción efectiva y el consenso se puede erradicar esta lacra".