PP de Arroyomolinos amenaza con una moción de censura "si el alcalde investigado no dimite" en un plazo de 48 horas

Publicado 13/07/2018 10:20:50 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal del PP en Arroyomolinos, Ana Millán, ha amenazado este viernes con iniciar los trámites para presentar una moción de censura "si el alcalde investigado no dimite" en un plazo de 48 horas, según ha informado la formación en un comunicado.

Así, considera que el "desgobierno" de Arroyomolinos "ha dado un paso más" tras conocerse este jueves que el tercer teniente de alcalde y concejal de Educación, Infancia, Juventud y Adolescencia, Juan Carlos García, del PSOE, se pasará al grupo de concejales no adscritos porque no comparte la decisión de su partido de abandonar el Gobierno municipal, después del arresto del alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, en la operación anticorrupción Enredadera. Ruipérez llegó al poder tras un pacto de investidura con PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr).

Según Millán, el tercer teniente de Alcalde ha "decidido engrosar" el número de concejales del grupo de no adscritos del Ayuntamiento abandonando su militancia en el PSOE y "desoyendo" a su ejecutiva regional, "que ha dado por roto el pacto de gobierno".

"Ni las ejecutivas de Ciudadanos, PSOE y PIArr, ni los concejales que ignoran sus resoluciones, están aportando ninguna solución a la situación de caos en la que el alcalde Ruipérez ha sumido a Arroyomolinos tras ser detenido en el marco de una operación contra la corrupción", ha señalado la portavoz popular.

Además, ha criticado que Cs presentó un candidato a alcalde que "ahora no termina de expulsar" y que el propio regidor "no se decide a dimitir". "El PSOE quiere romper el pacto pero es el propio PSOE quien está roto", ha agregado Millán, que afirma que "mientras, los independientes del PIArr sólo esperan no perder sus puestos" y que esta situación "no puede seguir así".

La portavoz popular ha explicado que los vecinos del municipio tienen derecho a conocer quién gobierna en el municipio y "bajo que siglas", algo que, a su juicio, "no está ocurriendo" y por lo que los populares iniciarán los trámites para presentar una moción de censura "que devuelva la estabilidad al municipio y la tranquilidad a sus vecinos" si el alcalde no presenta su dimisión en un plazo de 48 horas.

"Viendo el desastre que ha provocado el gobierno municipal de Ciudadanos, quizás la lista que ganó las elecciones en 2015 y que no pudo gobernar entonces, tenga que asumir ahora la responsabilidad de gestionar Arroyomolinos hasta que los vecinos puedan expresarse de nuevo en las urnas dentro de tan solo 10 meses", ha concluido Millán.