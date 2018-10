PSOE de Arroyomolinos "escuchará" al PP con su propuesta de moción de censura al alcalde implicado en 'Enredadera'

Publicado 13/07/2018 14:01:08 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Arroyomolinos, Pilar Sánchez, ha afirmado este viernes que desde su partido van a "escuchar" la propuesta de moción de censura que ha planteado el Partido Popular de este municipio al alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos (Cs) e implicado en el caso de anticorrupción 'Enredadera' si no dimite en un plazo de 48 horas.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez a explicado que ante este "caos institucional" provocado tras el arresto del regidor en el marco de la operación quieren "escuchar" y ver "quién participa" en la moción de censura propuesta por los populares. El alcalde, Carlos Ruipérez llegó al poder tras un pacto de investidura con PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr).

A su vez, ha manifestado que no tienen constancia en estos momentos de que el tercer teniente de alcalde y concejal de Educación, Infancia, Juventud y Adolescencia, Juan Carlos García, haya renunciado a su pertenencia del PSOE. García anunció en medios locales que se pasará al grupo de concejales no adscritos del Consistorio porque no comparte la decisión de su partido de abandonar el Gobierno municipal tras del arresto del alcalde.

En un comunicado, los socialistas defienden que en su carta de salida del Gobierno Municipal pidieron a este edil y a José Vicente Gil, que hace unos días se pasó al grupo de no adscritos, que abandonaran sus tareas. Y es que consideran que si el acuerdo firmado con el Gobierno se incumplía debían "salir juntos" todos los socialistas, una decisión refrendada por unanimidad por la ejecutiva del PSOE-M.

Además, aseguran que los motivos que alega García para dejar el Grupo "faltan a la verdad y solo intentan tapar sus aspiraciones personales de mantenerse en el poder bajo una falsa defensa de los vecinos" y critican que "tan solo ha tardado un día desde que el PSOE abandonara el Gobierno Municipal en pensar dejar el Partido después de 23 años".

También señalan que el edil "no sabe digerir" que ya no controlaba los destinos del PSOE de Arroyomolinos tras dejar de ser su secretario general hace nueve meses y que la nueva Ejecutiva "respaldada por más

del 90 por ciento de los votos fuera elegida democráticamente". "Se va sin dejar su acta de concejal con un salario que triplica el de su trabajo de procedencia para seguir en un gobierno salpicado por presuntos delitos de corrupción", agregan los socialistas, que dicen que la decisión de García le convierte en el "segundo tránsfuga" del Ayuntamiento al pasar a ser concejal no adscrito.

Asimismo, recuerdan que tanto a Juan Carlos García como José Vicente Gil se les abrió un expediente disciplinario meses atrás por "faltas graves y muy graves" que están en periodo de resolución final.

En el comunicado, el PSOE de Arroyomolinos apoya la "tolerancia cero a la corrupción" que abandera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y anuncia que seguirán mejorando la vida de los vecinos del municipio desde la oposición porque es la "prioridad" del partido aunque ello conlleve dejar el Gobierno Municipal para "cumplir con la regeneración democrática que algunos pregonan" y "solo" el PSOE cumple.