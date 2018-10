PP asegura que Carmena "no tiene condiciones de ejemplaridad suficientes para ser alcaldesa"

Publicado 25/09/2018 13:43:22 CET

Almeida critica que la regidora "no deje ni una charca" en Madrid

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "no tiene condiciones de ejemplaridad suficientes para ser" la regidora de la capital, y que "pasará a la historia como el único alcalde que no deja un gran parque en Madrid, no deja ni una charca".

"Manuela dijo una vez, la autoridad tiene que ostentar el valor de la ejemplaridad, pero quien entiende que el engaño es parte, no tiene ejemplaridad para ser alcaldesa de Madrid", ha aseverado Martínez-Almeida durante su intervención en el Debate del estado de la Ciudad.

"Basta ya de mentiras, de engaños y fraudes en esta ciudad; Madrid no es moneda de cambio para la izquierda. Hay madrileños esperando soluciones, y ustedes son incapaces de dárselas por su revanchismo; llegaron hace 3 años y medio y dijeron que eran el gobierno de la gente y de la regeneración, ambas falsas", ha apuntado.

Así, Almeida ha indicado que la vida ha mejorado en Madrid para los ediles del equipo de Gobierno, pero también para los okupas, cuya presencia "ha aumentado un 24 por ciento", y para "las mafias que esclavizan a los manteros por la impunidad con la que los tratan, y sus colocaos".

"Luego dice (Rita) Maestre que son un gobierno honrado, pero ni uno solo de los gobiernos municipales anteriores ha estado imputado, procesado. Ningún gobierno ha puesto en marcha una trama como la red clientelar, diseñada y planificada por Íñigo Errejón y sus instituciones populares de resistencia; Carmena se lo ha llevado crudo para sus amigos", ha criticado el 'popular'.

MANUELA, "PERSONAJE MITOLÓGICO"

Por todo ello, Almeida considera que Ahora Madrid es "el gobierno de la degeneración", que "ha envuelto en un personaje con tintes mitológicos, Manuela". "Se aferran desesperadamente a Carmena para garantizar una reelección en la que les dirán que no", ha apuntado a continuación.

Sobre las "mentiras" de Carmena, Almeida ha recordado que la regidora "dijo que se iba a bajar el sueldo, pero ahora Carmena cobra más que (la exalcaldesa) Ana Botella". "Carmena tras ganar las primarias, dijo que el proceso de primarias es prometedor, pero ha elegido el carmenazo, el dedazo; dijo que no se iba a presentar a la reelección porque era su manera de entender la política, pero cuando uno tiene principios no lo cambia por un chaval en Mercadona que dice que se presente", ha indicado. "Si no es capaz de asumir esos compromisos tiene que irse a su casa", ha invitado a renglón seguido.

Almeida ha reprochado a la alcaldesa no haber puesto aún en marcha la pista de skateboard en homenaje a Ignacio Echevarría, el 'héroe del monopatín', en Madrid Río. "Hasta ahí podíamos llegar", ha añadido.

"CUANDO GOBIERNE EL PP"

Martínez-Almeida ha asegurado que "cuando gobierne el PP, en mayo de 2019, será en dos ámbitos". Madrid recuperará el "orgullo de ser la nación en estos tres años y medio", y contribuirá a "fortalecer la unidad".

"Se acabó la equidistancia entre terroristas y víctimas del terrorismo, se acabó la equidistancia en el relato, porque no se volverán a ceder locales a organizaciones terroristas", ha señalado entre aplausos de la bancada popular.

Otras de las acciones que llevará a cabo el PP si gana los próximos comicios municipales será "reformar la ordenanza de inmovilidad". En este punto, Almeida ha precisado que mientras Metro de Madrid "aumenta el número de viajeros, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha perdido viajeros porque no pueden circular".

También ha cargado Almeida contra el "ejercicio de hipocresía constante" de Ahora Madrid con el "reequilibrio del sur", ya que en Villaverde se ha ejecutado el "18 por ciento de inversiones".