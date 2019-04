El PP carga contra el director de la Policía Municipal, que "lleva pistola pero no está capacitado"

Publicado 23/04/2019 11:28:36 CET

Ahora Madrid y el PSOE salen en defensa de Serrano, quien dice que para él es un orgullo la animadversión del PP

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP en el Ayuntamiento de la capital Paloma García Romero ha cargado contra el director de la Policía Municipal, Andrés Serrano, que ha vuelto a la dirección tras pasar por el concurso a comisario. De él ha dicho que "lleva pistola pero no está capacitado" al no haber superado la prueba psicotécnica.

Ahora Madrid y el PSOE han salido en defensa de Serrano, quien ha declarado que para él es un orgullo la animadversión del PP. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha destacado en la última comisión del ramo del mandato que Serrano se apartó de la dirección general para que no hubiera sospechas infundadas sobre la oposición y que ha sido él quien propuso su vuelta tras las pruebas.

García Romero ha declarado que "se lo cargaron en el primer examen psicotécnico, donde no pueden meter mano", un examen que "valora si está capacitado psicológicamente para ocupar el puesto". "Si no lo está para comisario, ¿cómo lo está para director general?", se ha preguntado la edil. "Usted lleva pistola, no está capacitado y es una vergüenza que una persona que dirija la Policía sea incapaz psicológicamente", ha terminado tras criticar "el sectarismo y el amiguismo".

Para Barbero, esas palabras son "vergonzosas" y ha insistido en que Serrano presentó su dimisión "por cuestiones éticas" ya que no estaba obligado a renunciar a su puesto. Del director general ha recordado sus 33 años de servicio, su valía, conocimiento y capacidad para dirigir un modelo policial que pone en el centro el respeto a los derechos humanos.

El edil socialista Ramón Silva ha condenado la "carta blanca para agredir verbalmente" a personas progresistas. "Se puede criticar pero hay cosas que están fuera de toda lógica", ha manifestado.