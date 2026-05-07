El PP censura al Gobierno por actuar con "falta de transparencia" ante el hantavirus: "Un nuevo descontrol"

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (2 fila, d), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP y por lectura única la ley que permitirá a la Comunida - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha cargado contra el Gobierno de España por actuar con "falta de transparencia e información" ante la crisis del hantavirus y ha subrayado que "no están tranquilos".

"Hay un nuevo virus y Fernando Simón ha dicho que habrá como mucho uno o dos casos diagnosticados y tenemos al frente el Ministerio de Sanidad a una ministra de Más Madrid que se llama Mónica García, así que comprendan que no estamos nada tranquilos", ha subrayado este jueves en su intervención en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid.

En este sentido, ha señalado que cada vez que hay una nueva crisis hay "un nuevo descontrol del gobierno". Ha añadido que seguirán atentos para ver "qué ocurre con este virus pero no están nada tranquilos".

Asimismo, Díaz Pache ha defendido el viaje institucional a México de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para que la región "siga prosperando" con nueva inversiones. "Ustedes no lo saben porque ustedes son comunistas y se creen que el dinero nace en la maquinita de imprimir billetes o que siempre pueden sacar de ese saco sin fondo que ustedes llaman los ricos, pero no", ha lanzado.

El portavoz del PP de la Asamblea ha remarcado que "hace falta inversión, proyectos, talento y empleo", por lo que el Ejecutivo autonómico trabaja para "conseguir todas esas cosas sin la ayuda de Más Madrid".

"Llevan toda la semana criticando el viaje a México de la presidenta, como antes han criticado otros viajes sin ningún pudor, con la tradicional falta de visión y su sectarismo que demuestran un día sí y un día también", ha criticado.

Así, ha destacado que la inversión extranjera en la región se ha incrementado en un 68% desde que Ayuso está al frente de la Comunidad de Madrid. "Ustedes jamás lo reconocerán porque son impermeables a la realidad y en pleno 2026 siguen defendiendo las políticas económicas que no han funcionado nunca en ningún lugar del mundo", ha insistido.