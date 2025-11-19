PP censura que ante Presupuestos la izquierda pida "gastar más y más impuestos" y Vox mienta y reclame cosas "ilegales"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha reprochado este miércoles a la oposición sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos regionales para 2026, al entender que la izquierda (PSOE y MM) pide "gastar más y más impuestos" mientras que Vox "miente" y reclama cosas "ilegales".

Así lo ha valorado ante los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, este miércoles que concluía el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad a las Cuentas, que se debatirán el 4 de diciembre y que se tumbarán por la mayoría absoluta 'popular' permitiendo la aprobación de los Presupuestos ya en un Pleno que tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre.

"Lo único que piden es al Gobierno de Isabel de Ayuso que rehaga sus cuentas públicas con los criterios de los partidos que los madrileños situaron en la oposición. Y eso evidentemente no lo vamos a hacer", ha advertido Díaz-Pache.

A renglón seguido, ha defendido unos Presupuestos que incluyen récord de inversión y en los que se destinan 9 de cada 10 euros al gasto social, con "récord en Atención Sanitaria" --11.000 millones--, "récord en materia educativa" --260 millones más que el año pasado" y "récord en financiación de universidades" --un 6,5% más".

ENMIENDAS PARCIALES

El año pasado el Grupo Parlamentario Popular aceptaba 13 enmiendas parciales de la oposición para sus Cuentas regionales. Preguntado por si volverán a tener en cuenta aportaciones de MM, PSOE o Vox, Díaz-Pache ha afirmado que lo harán si están dirigidas a "mejorar" este Presupuesto y no para "reorientarlos".

"Si lo que quieren es reorientar el Presupuesto para subir los impuestos a los madrileños y hacer un gasto de manera desbocada o sin responsabilidad para aumentar la deuda a los madrileños, pues no lo haremos. Desde luego esperamos que sean responsables y que presenten enmiendas que se puedan aprobar", ha planteado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Este miércoles los diferentes partidos han sido muy críticos con los Presupuestos regionales. En el caso de Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, ha afirmado que "ni sirven ni están a la altura de Madrid".

Aseguraba que lo que necesita la región son "inversiones masivas", en vivienda asequible, en transporte, en servicios públicos y en transición ecológica.ç

"Esa inversión masiva es totalmente incompatible con la política fiscal regresiva del Partido Popular, que es el que genera que perdamos 8.000 millones de euros al año con esos regalos fiscales que se les hace a los más ricos en nuestra Comunidad", planteaba.

PSOE REIVINDICA AL GOBIERNO

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández, ha insistido ante los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid en que estas Cuentas presentadas por el Ejecutivo regional solo son posibles por las transferencias provenientes del Estado.

"Prácticamente el 80% de los mismos están financiados por los fondos estatales del gobierno de España. 23.153 millones de euros que va a recibir la señora Ayuso para poder presentar estas cuentas. Lo que no sabemos es, recibiendo esta cantidad de dinero, ¿dónde realmente va el dinero?", ha cuestionado Fernández Lara.

El socialista ha situado entre los principales problemas de los madrileños las listas de espera, la "infrafinanciación" de la sanidad, de la universidad pública o las dificultades de acceso a la vivienda. Aspectos que, a su parecer, no abordan estos Presupuestos.

VOX PIDE REDUCCIÓN DEL GASTO

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha pedido una reducción del gasto y ha cargado contra unas Cuentas que entiende que tampoco atajan los "problemas de los españoles", situando en este ámbito la educación, la sanidad, la vivienda y la migración.

La parlamentaria ha tachado de "ficticio" el Presupuesto de Sanidad, porque hay "3.000 millones de euros escondidos en falsas promesas" de Ayuso pero lo planteado en las Cuentas de 2026 es "inferior a la ejecución" de 2024.

"Seguimos esperando la construcción de 31 centros de salud que todavía faltan con respecto a la planificación de 2010. Seguimos esperando la recuperación de 1.200 camas hospitalarias. Con 31 centros de salud menos y 1.200 camas menos, es fácil entender las listas de espera tanto en Primaria como en hospitalaria", ha expuesto Ana Cuartero.