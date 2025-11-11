El PP cree que Maroto "se excedió" al llamarles 'asesinos' y PSOE dice que "puso el acento" en protocolos "macabros"

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y Portavoz del Grupo, Reyes Maroto, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, "se excedió de largo" por llamarles 'asesinos' por la gestión de las residencias durante la primera ola de Covid-19, mientras que el PSOE ha puntualizado que "puso el acento" en los protocolos "macabros".

Maroto ha sido citada a declarar este martes por un presunto delito de calumnias con publicidad tras haber dicho que hubo "personas mayores asesinadas" en las residencias de Madrid durante la pandemia. Según han apuntado a Europa Press fuentes cercanas a la socialista, ha insistido ante el juez que "no quiso acusar a nadie de asesinato" y que sus declaraciones se refieren "expresamente" a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid en un ámbito "estrictamente político".

"Volver permanentemente a ese momento para retorcer el dolor de las víctimas, para poner una cifra sobre las espaldas de la presidenta, es una indignidad moral que no le va a salir bien a la izquierda, y espero que tampoco le salga bien a la portavoz del PSOE que se excedió de largo con esos gravísimos insultos a la presidenta", ha manifestado este martes el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por otro lado, el 'popular' ha recordado que 143 pronunciamientos judiciales aseguran que el Gobierno regional "lo hizo bien" durante la pandemia y ha lamentado que la izquierda madrileña siga "retorciendo y tratando de reducir el dolor de las víctimas con miseria moral".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid lo hizo bien, no sólo lo dicen los procedimientos judiciales, sino también lo han dicho los madrileños en las sucesivas elecciones que se han celebrado desde entonces. Fue la presidenta que mejor gestionó esta pandemia, se anticipó a cada uno de los problemas que se fueron sucediendo en esta gestión de la pandemia", ha insistido Díaz-Pache.

EL PSOE DICE QUE "PUSO EL ACENTO" EN LOS PROTOCOLOS

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha pedido "dejar trabajar a la justicia" y ha puntualizado que su homóloga en el Consistorio "en ningún caso hizo una acusación como la que plantea el Partido Popular, sino que puso el acento en aquellos protocolos macabros que dejaron morir a 7.291 personas en unas condiciones inhumanas".

Asimismo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recalcado que "el juicio que importa" a los madrileños es el que "va a juzgar a los responsables de las muertes de las 7.291 personas que murieron en residencias por culpa de los protocolos de la vergüenza".

"Esas son las víctimas, las 7.291 personas, hombres y mujeres mayores. Murieron de forma indigna en las residencias de nuestra región y no me extrañaría que en ese juicio acabara desfilando hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

MAROTO DICE QUE NO QUERÍA "ATENTAR" CONTRA LA DIGNIDAD DE AYUSO

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid admitió a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid contra Maroto al considerar que no se retractó de unas declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en el acto de conciliación que se celebró en junio.

En este sentido, fuentes cercanas a la portavoz socialista han señalado a Europa Press que sus afirmaciones no iban dirigidas a "atentar" contra la dignidad personal de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sino más bien a criticar su gestión al frente del Gobierno regional, excluyendo así "la esfera personal privada".