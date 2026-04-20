PP critica que Vox no explique "en detalle" qué es la "prioridad nacional" y recurra a "ejemplos chuscos"

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (2 fila, d), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que Vox no explique "en detalle" qué es la "prioridad nacional" que reclaman y ha censurado que recurra a "ejemplos chuscos" cuando se le piden aclaraciones.

Así lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha vuelto a reclamar este principio que forma parte, además, del acuerdo de investidura alcanzado por ambas formaciones en Extremadura.

Así, Moñino ha instado de nuevo a la presidenta regional, Isabel Días Ayuso, a que si las "propuestas de prioridad nacional en Extremadura son ilegales" que "denuncie al PP, que es el que ha pactado con Vox estas propuestas".

"Lo que debería ser ilegal es dar vivienda para los extranjeros mientras dejan fuera a los españoles, que necesitan una vivienda. Lo que debería ser ilegal es que la señora Ayuso regale 14.000 euros por hijo a las madres extranjeras mientras deja fuera a las españolas. Eso es lo que debería ser ilegal", ha planteado. En el caso de las ayudas a la maternidad, lo que hay es un criterio de edad máxima, 30 años, para poder acceder a las mismas.

Al hilo, ha insistido en que Ayuso se "escandaliza" cuando Vox hace esas propuestas pero no cuando "les abandona" a los ciudadanos "como está ocurriendo con las listas de espera". "En 2027 la prioridad nacional en vivienda, en sanidad, en ayudas llegarán también a Madrid de la mano de Vox como ha ocurrido en Extremadura", ha sentenciado.

Al ser preguntada por qué es concretamente el principio de "prioridad nacional" ha afirmado que es "algo tan sencillo como que Bea y Fran tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda en Madrid y que no la tenga Mohamed".

Es este ejemplo el que ha tachado de "chusco" el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache. "Un ejemplo chusco de que dos personas con nombres españoles deberían poder acceder a una vivienda. Entiendo que para contraponerlos a dos personas que con nombres menos españoles no deberían poder acceder a una vivienda", ha resumido.

Frente a ello, el 'popular' ha reclamado "algo de concreción" en vez de "eslóganes y sintagmas curiosos" que no explican "cuál es el detalle". El portavoz ha reivindicado la visión del PP en el que "las personas que viven legalmente en Madrid son madrileñas".

"Los madrileños que viven aquí legalmente, las personas que trabajan, que pagan sus impuestos, que tienen sus deberes, sus obligaciones y que pagan sus impuestos y que cumplen con la sociedad, deberían tener acceso a los servicios públicos como el resto de las personas", ha recalcado.

Cree que la "sobrecarga de los servicios públicos" y la "carga realmente para el sistema es cuando se favorece que inmigrantes de manera irregular puedan acceder a España, puedan venir a vivir a Madrid, no estén pagando sus impuestos, estén accediendo de otras maneras a los servicios públicos".