PP defiende que ICAM Universidad ha seguido "el procedimiento legal" y tilda de "patético" que se "persiga" a abogados

El PP en la Asamblea de Madrid ha defendido que la creación de ICAM Universidad, un nuevo centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, ha seguido "todo el procedimiento legal" y ha tildado de "patético" que se intente perseguir a los abogados al pretender relacionar este tema con la personación de este Colegio en la causa del ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, mientras que la izquierda considera que "a simple vista parece el pago de los servicios prestados".

Lo ha defendido el parlamentario 'popular' Miguel Ángel Rumayor en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE en la Cámara de Vallecas que pedía un procedimiento objetivo y transparente para el reconocimiento de nuevos centros universitarios adscritos que incluya, entre otros, una justificación expresa de su necesidad.

"Ustedes nos han creado un relato asociando lo que pasó hace un mes con algo que había empezado dos años antes. Hay alrededor 40 centros adscritos en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué nos interesa este centro? Enciende la televisión y se lo van a contar muy bien. Televisión Española nos ha acusado de dar 45 millones a dedo a los abogados, lo lleva haciendo desde el año 2003. Es una falsedad", ha censurado el representante 'popular', algo que considera que es "patético".

Por parte del PSOE, ha tomado la palabra el diputado Esteban Álvarez, quien ha censurado que este centro adscrito del ICAM no cuente con un "informe de necesidad académica y social".

Directamente ha afirmado que "a simple vista parece el pago de los servicios prestados" por parte del ICAM en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entiende que el Colegio funcionó como una "acusación perfectamente alineada con el discurso del Gobierno" de la Comunidad en este proceso que acabó con García Ortiz condenado.

Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Juan Varela-Portas ha afirmado que el ICAM "se persona en el aquelarre judicial" contra García Ortiz porque "le han concedido" su centro adscrito.

Además, ha mostrado su interés por saber si en ICAM Universidad acabará algún día estudiándose "la indigna sentencia" contra el ex fiscal general como un "ejemplo de la más vil degradación del derecho y de la razón jurídica, un ejercicio de bajeza y autohumillación de uno de los más altos tribunales del Estado" --en referencia al Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz--.

El diputado de Vox José Antonio Fúster ha criticado que el PSOE presente a los centros adscritos "casi como una amenaza" y como si fueran entidades "misteriosas que se infiltran en la universidad pública que corrompen la calidad académica" y la realidad, a su juicio, es "justo la contraria".

"Los centros adscritos llevan décadas siendo una herramienta legítima y útil, una vía mediante la cual las universidades colaboran para ampliar la oferta, especializar situaciones y responder a una demanda social", ha defendido, a la vez que ha criticado que lo que pide el PSOE son "vetos político y suspensión de órdenes ya aprobadas".