PP dice que la petición de Fiscalía de archivar la causa a Ana Millán "desmonta" 10 años de "insultos" de la izquierda

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y la vicesecretaria del PP, Ana Millán Arroyo (i), durante un encuentro con afiliados, en Arroyomolinos, a 24 de abril de 2023, en Arroyomolinos. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha afirmado que la petición de Fiscalía de archivar la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, "desmonta" 10 años de "insultos e injurias" por parte de PSOE y Más Madrid.

Así lo han transmitido en un comunicado tras conocerse que Fiscalía ha pedido, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sobreseimiento provisional de esta causa al no quedar debidamente acreditada la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal.

"Millán fue injustamente acusada desde hace 10 años por Más Madrid y PSOE por unos hechos que se han demostrado falsos", ha subrayado el PP de Madrid quien ha destacado que asume la Fiscalía el mismo criterio expuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "hace más de un año".

Sostienen los 'populares' que los más de seis años que se ha prolongado la causa en el Juzgado de Navalcarnero han causado en la también vicesecretaria de Organización del PP-M un "daño reputacional y personal innecesario". De hecho, entienden que el caso se ha "mantenido artificialmente" especialmente desde que se le situó en la dirección del partido.

En su comunicado han puesto el foco también en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y su investigación de nueve contratos en los que no ha "encontrado irregularidades ni arbitrariedades" ni tampoco que "Ana Millán hubiese recibido ingresos injustificados al margen de su condición de concejal".

"Resulta sorprendente que el propio Gobierno trate de impulsar una reforma legislativa que impediría que los partidos políticos ejerzan la acusación popular, mientras PSOE y Más Madrid lo que hacen es precisamente promover este tipo de acusaciones para utilizarlas políticamente contra sus adversarios, y a pesar de demostrarse falsas", han lanzado desde el PP.

Por último, han rogado a la Justicia que se pronuncie "lo antes posible" para "evitar más daño innecesario", al tiempo que han advertido de que cuando el caso quede "completamente cerrado tras años de insultos y calumnias" desde el PP de Madrid y la propia afectada se reservan "l derecho a cualquier acción judicial en defensa de la honorabilidad".