El PP de Getafe denuncia en los juzgados al concejal de Seguridad por presunto acceso irregular a datos policiales

El portavoz del PP de Getafe y candidato a la Alcaldía, José Antonio Mesa, junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presenta la denuncia al concejal de Seguridad getafense por presunto acceso irregular a datos policiales - EUROPA PRESS

GETAFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Getafe y candidato a la Alcaldía de la ciudad, José Antonio Mesa, ha anunciado este miércoles que su formación ha presentado una denuncia ante los juzgados contra el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Jorge Juan Rodríguez Conejo, por el presunto acceso irregular al sistema policial VinfoPOL, al considerar que podría haber consultado datos personales y confidenciales sin cobertura legal.

En declaraciones a la prensa desde la plaza de la Constitución, y en compañía del secretario general de los 'populares' madrileños, Alfonso Serrano, Mesa ha explicado que la denuncia fue registrada el pasado 18 de junio y sostiene que el edil habría accedido a la plataforma de gestión policial, que contiene información sensibles de los vecinos, como domicilios, matrículas o antecedentes.

De acuerdo con el portavoz 'popular', el sistema solo puede ser utilizado por jueces, fiscales o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de investigaciones concretas, y no así por responsables políticos. De hecho, asegura que el propio concejal reconoció los hechos durante un Pleno, extremo por el que ahora el PP justifica la presentación de la denuncia para aclarar si se trata de un uso indebido de la información.

"LAS CLOACAS DEL SANCHISMO" EN GETAFE

Así las cosas, el aspirante a alcalde de Getafe ha acusado a la actual primera edil, Sara Hernández, (PSOE) de trasladar a la ciudad "las cloacas del sanchismo" y ha afirmado que el Gobierno municipal estaría construyendo "su propio Gran Hermano", al vincular este supuesto acceso al sistema VinfoPOL con otras iniciativas municipales como la implantación de la tasa de residuos o la instalación de cámaras de videovigilancia.

Asimismo, ha relacionado esta denuncia con las investigaciones por corrupción que afectan al PSOE a nivel nacional y ha criticado la gestión de la regidora getafense, a la que ha acusado de estar "cercada por la corrupción" de su partido.

Mesa ha avanzado que el PP continuará denunciando aquellas actuaciones que considere irregulares y ha defendido que Getafe "merece un cambio", asegurando que seguirá ejerciendo una labor de oposición y control del Gobierno municipal.

EL AYUNTAMIENTO HABLA DE "PARIPÉ MEDIÁTICO"

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe ha acusado al PP de protagonizar un "absoluto paripé mediático" y de utilizar la polémica por el acceso al sistema VinfoPOL para "generar crispación, odio y ruido artificial" ante su "falta de proyecto político" para la ciudad.

Fuentes municipales han señalado que el PP ha convocado por tercera vez a los medios para hablar de este asunto sin aportar, a su juicio, "ninguna novedad", recordando que ya había anunciado anteriormente su intención de acudir a los tribunales.

Además, han defendido que el actual concejal de Seguridad dispone del mismo acceso a la información de gestión que tenía el propio José Antonio Mesa cuando ocupó esa responsabilidad en anteriores mandatos, si bien han precisado que la diferencia es que ahora los procedimientos se realizan de forma telemática tras la modernización de la Administración municipal.

El Gobierno local sostiene que esta circunstancia ya fue explicada durante un Pleno municipal y ha rechazado cualquier uso irregular de los datos, subrayando que cada perfil de usuario únicamente puede acceder a la información correspondiente a sus competencias.

Por último, el Ayuntamiento ha acusado al PP de intentar "manchar el trabajo de la Policía Local de Getafe y de los trabajadores municipales" para ocultar sus "carencias políticas".