PP insta a PSOE a elegir entre el modelo de "hacinamientos" de migrantes o el centro "preparado" de La Cantueña

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha instado este martes al PSOE a decir qué modelo quiere seguir respecto a la llegada de migrantes si el de los "hacinamientos" o el del centro "preparado" de La Cantueña que abrirá la Comunidad de Madrid en Fuenlabrada.

En rueda de prensa, tras el Comité de Dirección del PP de Madrid, ha criticado que el PSOE en el municipio continúe aumentando sus críticas contra este centro y le ha pedido "más responsabilidad y menos hipocresía".

"Yo no sé cuál es el modelo del PSOE. No sé si es el modelo de Alcalá, de un centro de 1.500 personas hacinadas, por el que ya han pasado 6.000 y no sabemos dónde están, O el modelo que la Comunidad de Madrid va a establecer en Fuenlabrada", ha subrayado. Serrano ha defendido que se trata de un centro "preparado, con formación, bien dotado en el que va a haber un centenar de menores no acompañados".

A su parecer, llamar a este centro "cárcel" o "contenedor" es una "irresponsabilidad cuando tiene (el Ejecutivo) 1.500 personas hacinadas en Alcalá de Henares o en Carabanchel".

"¿QUÉ MODELO QUIERE EL PSOE? ¿LOS QUIERE CERCA O LOS QUIERE LEJOS?"

"¿Qué modelo quiere el PSOE? ¿Los quiere cerca o los quiere lejos? Porque cuando están cerca se queja de que están cerca y cuando están lejos se queja de que están lejos. Por lo tanto yo le pido muchísima responsabilidad porque están empezando a cruzar una línea muy peligrosa, ha manifestado. Así, se ha preguntado también si lo que buscan es que cuando lleguen "se les increpe", "se les señale" o se les "marque".

En este punto, Serrano ha defendido que el Gobierno de la Comunidad lo que está haciendo es "atender a una emergencia social" derivada "de la irresponsabilidad de un Gobierno de España que no tiene "política migratoria y que es capaz de consensuar con las comunidades un modelo"