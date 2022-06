El PP se lanza a por las elecciones de 2023 para "teñir de azul" la Comunidad y "hacer un Ayuso" en los 179 municipios

Ayuso proclama que la izquierda "no tiene nada que hacer" en Madrid y espera que el espíritu del 4M se repita

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid se ha dado cita este jueves en un acto en el que han celebrado los tres años de mandato de sus 81 alcaldes en la región donde han puesto el foco en las elecciones de 2023, con el objetivo de "teñir de azul" la Comunidad y "hacer un Ayuso" en los 179 municipios.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y los otros 80 alcaldes del partido en la región se han reunido en Matadero Madrid, acompañados de afiliados y militantes.

Al comienzo, Ayuso ha subrayado que Almeida es "el 50% de este proyecto, el 50% del refuerzo electoral" que les tiene que hacer revalidar la "amplia mayoría en la Comunidad" y ha subrayado que han sido "tres años de mucho trabajo" en el que han afrontado los momentos "más difíciles".

"Hoy celebramos tres años con ganas, en un mitin sin perspectiva de género porque hay más mujeres ni hombres, pero en el que hemos demostrado que tenemos ganas de partido, ganas de equipo y ganas de Madrid", ha proclamado.

En este punto, ha criticado lo "mal que está España" y "la deriva que está tomando" el país por un Gobierno que está "roto", en el que los ministros "no se soportan", y que además es el "más autoritario de la democracia".

AYUSO, SOBRE EL GOBIERNO: "ESPAÑA NO LES SOPORTA"

"Ya no es que no se soporten entre ellos es que España ya no les soporta", ha declarado la presidenta, quien ha hecho hincapié en que después de la pandemia todas las economías han conseguido "recoger sus fuerzas" mientras todos los organismos oficiales están preocupados por "la deriva que está tomando" España.

A su parecer, lo único que se está viendo es que llega "un final catastrófico" para el Ejecutivo en el que "todavía está por ver que Pedro Sánchez quiera poner la cara" porque ya está dando "un pasito atrás" en la campaña de Andalucía, como hizo en la de Madrid, viendo "que la situación se le complica".

La dirigente madrileña ha sostenido que van a dejar España "desanimada, rota, corrompida y en crisis" pero afortunadamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo cambiará las cosas y afortunadamente en el PP hay un cambio que hará que pronto España recupere la ilusión".

Ayuso considera que las elecciones de Andalucía son "el principio de este cambio" y "el comienzo de una nueva etapa" porque del "socialismo se sale". "Lo ha demostrado Juanma Moreno en estos cuatro años y lo vamos a demostrar nosotros ahora por todos los ayuntamientos de la Comunidad, especialmente el sur, que ellos pensaban que les pertenecía", ha clamado, para a renglón seguido remarcar que la izquierda "en Madrid no tiene nada que hacer".

Así, ha insistido en que les encantaría que "el espíritu del 4 de mayo se repita el año que viene y que cuando los ciudadanos elijan al PP lo hagan como lo hicieron hace un año, que tuvieron que esperar una hora de cola bajo el sol ilusionados, y que fueron a votar incluso cogiéndose un avión desde distintos rincones del mundo". Quiere que vuelvan a las urnas "a sentir que este es el proyecto que más les representa".

"ARRIMAR EL HOMBRO" CON LA PRESIDENTA

Por su parte, el primer edil madrileño ha recordado que quedan "347 días para las elecciones del 28 de mayo de 2023", un camino para conseguir "teñir de azul los 179 municipios de la Comunidad de Madrid". "Dicho de otra manera, hay que hacer un Ayuso en cada uno de los 179 municipios y seguir el ejemplo de la presidenta para decir a los madrileños que del socialismo se sale, que no hay que resignarse", ha defendido.

Por ello, ha llamado a "arrimar el hombro" con la presidenta regional y a "llevar con orgullo el mensaje del PP hasta el último rincón". Para Almeida, la labor de teñir de azul todos los municipios de la región ha de llevarse a cabo "con el orgullo de pertenecer al PP y de no formar parte de aquellos partidos que no defienden a imputadas por encubrir delitos de encubrir abusos a menores".

"Llevan años diciendo que nos avergoncemos del PP, y los madrileños llevan años diciendo que quieren votar al PP. No es que gestionemos mejor, que por supuesto. Es que tenemos más y mejores ideas que ellos", ha manifestado, para precisar a continuación que "el PP de Madrid será el gran referente ideológico del centro derecha en España".

José Luis Martínez-Almeida ha rememorado cómo "el 15 de junio de 2019 fue el día más feliz" de su vida, al hacerse con el bastón de mando de la capital de España, pues "jamás" pensó que llegaría a ser alcalde hasta que le nombraron candidato. "Se puede lograr. Me dijeron que Manuela Carmena era imbatible, y me dijeron que era un icono, que era transversal. Depende de vosotros, de vuestro trabajo", ha señalado a los 'populares' que ahora están en la oposición en los municipios madrileños.

Almeida ha aseverado que tanto Ayuso como él tienen "la responsabilidad de mantener el modelo de Madrid, que tras la pandemia está en su mejor momento, pero lo mejor está por llegar". "Madrid no va a parar, por mucho que moleste a algunos", ha lanzado.

LA GESTIÓN ES "SIGNO DE IDENTIDAD"

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Nacho Vázquez, ha subrayado que "el trabajo que se hace desde los ayuntamientos, la labor de muchos alcaldes y concejales, es uno de los signos de identidad del PP".

Así, ha defendido que hacen una "gestión eficaz, pegada a los problemas y preocupaciones reales de los ciudadanos, preguntando al vecino que que es lo que le interesa, que es lo que se necesita". "Esto funciona con solo una fórmula secreta: trabajo y sufrimiento", ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que en el proyecto del PP caben "todos".

A continuación ha tomado la palabra la regidora de Collado Villalba, Mariola Vargas, quien ha criticado la situación que se encontró en el Consistorio. "Tres presupuestos con deuda, facturas en los cajones que no sabían de dónde salían, pequeños empresarios a punto de echar el cierre... lo primero que hicimos es pedir un crédito para pagar la nómina de empleados municipales. Los socialistas les arruinan, pero las huelgas nos las hacen a nosotros", ha reprochado.

Vargas ha indicado que la gente no quiere "todos, todas y todes" sino que quiere "vivir de su puesto de trabajo y salir adelante". "Lo mejor está por venir, y es 2023, con el empuje de la Comunidad de Madrid. Aquí nos tienes jefa (se ha dirigido a Ayuso), lo vamos a conseguir. Vamos", ha arengado.

"ILUSIÓN, FIRMEZA Y DEDICACIÓN"

Por su parte, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, ha señalado que el sur "es un gran reto" y deben ir "a por todas". "Nuestra responsabilidad es mantener las alcaldías del PP, recuperar aquellos municipios que un día gobernamos y conseguir regir allí donde, para desgracia de sus vecinos, nunca hemos gobernado. Este es el reto: teñir de azul PP el sur de Madrid", ha remarcado.

Para ello, ha incidido en que deben entregarse "a fondo con ilusión, firmeza y dedicación" aunque ha admitido que "no será fácil esa liberación del sur porque la izquierda se aferra al poder cueste lo que cueste", con alcaldes que son "réplicas" del presidente del Gobierno y que emplean una "política rastrera".

La alcaldesa de Madarcos, Eva María Gallego, ha sacado pecho de que la Unesco ha aprobado la ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón a su municipio así como de que esta localidad haya aumentado en 18 habitantes su población y ha defendido que esto no hubiera sido posible sin "la apuesta" de la presidenta Ayuso "por las zonas rurales".

"Somos ayuntamientos muy chiquititos, a veces nos toca volvar solos, con miedo, a veces felices... pero lo que nos mueve son nuestra gente y sobre todo hay una frase que la quiero recordar: tengo que estar agradecida porque nos han puesto en el lugar en el que prestamos ayuda y no en el de quien la recibe", ha concluido.

678223.1.260.149.20220616211410