PP de Madrid activa su maquinaria electoral ante un año "determinante" para consolidar "un modelo de éxito"

Archivo - El senador del PP Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid activa su maquinaria electoral ante un 2026 "determinante" que busca consolidar "un modelo de éxito" en la región que "funciona", y que quiere aportar "certeza" frente a la "incertidumbre política y social a nivel nacional" con un Gobierno de Pedro Sánchez marcado por "polémicas y corruptelas".

Así lo ha expresado el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya presidido esta mañana el Comité Ejecutivo Autonómico del partido que da comienzo a lo que será el último año completo antes de 2027, en el que habrá elecciones autonómicas.

"Desde el Partido Popular de Madrid asumimos esa responsabilidad de estar de alguna manera preparados para cualquier reto que tengamos por delante", ha expresado el 'número dos' de partido en la región.

Así, los 'populares' activan todas las estructuras y órganos de cara a un año "importante para el futuro" del país y de la región. Para ello, Serrano ha subrayado la necesidad de dar a conocer el "bagaje positivo del trabajo hecho" tras haber "cumplido con su palabra" en estos municipios.

"Lo que ofrece el modelo del Partido Popular, y en este caso, el modelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es certeza, es seguridad y es certidumbre. Un modelo de éxito en el que vamos a seguir trabajando a lo largo de este año 2026", ha reivindicado Serrano, a la vez que ha subrayado la "identificación" del PP con los madrileños

Durante el año pasado, tal y como ha desgranado, se celebraron cerca de 300 encuentros, jornadas de trabajo o asistencia a reuniones con diversas entidades o asociaciones del ámbito civil y la idea es comenzar este año "de la misma manera" con un PP de Madrid "activo y presente" y que asume "la responsabilidad que tiene allí donde gobierno" de liderar también debates.

Por otra parte, ha señalado que la Comunidad de Madrid crea "más empleo que nadie" y reduce el paro "con más intensidad que la media", además de destacar que casi el 89% del empleo en Madrid es indefinido. "Ahondamos en políticas como las que anunció ayer la presidenta Díaz Ayuso de seguir trabajando en consolidar las rebajas fiscales y lograr ser una de las regiones más dinámicas y atractivas", ha aseverado.

UNA MOVILIZACIÓN QUE ARRANCA ESTE FIN DE SEMANA CON ALCALDES

El PP de Madrid va a llevar a cabo varias acciones para la movilización del partido, que arrancan este fin de semana en el que están convocados los más de 1.000 concejales del Partido Popular de Madrid a la segunda intermunicipal que tendrá lugar en San Lorenzo de El Escorial.

Se trata de unas jornadas en las que se abordarán diversas mesas con temática de impacto municipal. Asimismo, aprovechando estas jornadas, la presidenta reunirá a sus más de 100 alcaldes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid será la encargada de la clausura de la II Intermunicipal del PP de Madrid en el Hotel Euroforum Palacio de los Infantes de San Lorenzo de El Escorial.

Durante el fin de semana, cerca de 1.000 concejales de toda la Comunidad de Madrid asistirán a mesas de trabajo de temas como la vivienda, la ciberseguridad, la conectividad, el desarrollo turístico o la educación, entre muchos otros, divididos en 7 salas de trabajo

Las jornadas darán comienzo el sábado a partir de las 10 de la mañana, con las intervenciones del vicesecretario de Territorial, José Antonio Sánchez, el presidente del Comité de Alcaldes, Luis Partida, la presidenta de la FMM, Judith Piquet, y el propio Alfonso Serrano.

NUEVAS GENERACIONES Y JORNADAS EN DISTRITOS

Por otro lado, Nuevas Generaciones de Madrid arrancan este año con su III Academia de la Juventud Madrileña, su campus anual que tendrá lugar el próximo fin de semana 7 y 8 de febrero en el que participarán más de 400 jóvenes para fijar la acción política de este año.

Igualmente se va a convocar a unas nuevas jornadas a los presidentes de los 21 distritos de Madrid en próximas fechas. Desde el partido subrayan que en esta etapa los distritos y sus presidentes han sido fundamentales en la dinámica del partido regional.

Además, la propia dirección regional del partido estará presente en los comités ejecutivos locales de los 30 municipios más grandes de la región de cara a coordinar la estrategia de este año. Estos encuentros empezarán a celebrarse ya esta semana.

Igualmente, los 'populares 'han configurado una serie de iniciativas para que todas las sedes locales estén activas y con la actividad sectorial de cada municipio. Otro de los puntos en los que se va a seguir trabajando es el contacto con la sociedad civil.