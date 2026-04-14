PP de Madrid afirma que regularización "sin garantías" de migrantes no va a "tapar" a un Sánchez "podrido" de corrupción

1077870.1.260.149.20260414152118 El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas del Partido Popular - PP DE MADRID

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado este martes el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, aprobado el Consejo de Ministros, y ha avisado de que este no va a "tapar" a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "podrido" de corrupción ni a su mujer, Begoña Gómez, "pentaprocesada".

"Ni diez regularizaciones masivas van a conseguir tapar un nuevo escándalo inédito en nuestra democracia: que la mujer del presidente del Gobierno esté pentaprocesada por valerse de la posición de su marido", ha asegurado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha subrayado que la regularización que ha aprobado el Gobierno es "irregular e innecesaria", además de asegurar que va "en contra" de los informes del Consejo de Estado.

"No se trata de un guiño político, es una decisión política que no tiene ni siquiera el apoyo de las instituciones europeas", ha señalado Serrano, a la vez que ha aseverado que va a generar "mayores problemas de convivencia" y es "un llamamiento a nuevas irregularidades" en nuevos procesos de inmigración. A ello, ha añadido que va "a soliviantar y tensionar los servicios públicos" de la región.

Es por ello que ha defendido que la Comunidad vaya a pedir "la suspensión cautelar de esta medida, puesto que de lo contrario, se podría producir una situación lamentable", después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurara la semana pasada que lo recurriría a los tribunales.

Considera Serrano que es "inadmible" que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda "retorcer" el censo de población en España "con fines espurios y políticos para derivar los debates de lo que realmente es importante".

Además, ha defendido que el Gobierno está "totalmente agotado, rodeado y trufado de casos de corrupción" y ha indicado que esto no va a tapar que se está ante un presidente "podrido al frente de una mafia que está acabada".