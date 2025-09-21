PP de Madrid censura que Gobierno esté "penalizando" la imagen de Barajas con inmigración: "Es un descontrol absoluto"

Lo enmarca en el "plan" de Pedro Sánchez para "perjudicar" a Madrid

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha censurado que el Gobierno de España esté "penalizando" la imagen del Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas con la llegada de inmigrantes y ha subrayado que es un "descontrol absoluto".

En una entrevista con Europa Press, el representante 'popular' ha cargado contra un Gobierno que tiene "un descontrol en las fronteras", también con los menores extranjeros no acompañados. "La frontera española ya es la más permeable de toda la Unión Europea y están entrando muchísimas personas sin que sepamos quiénes son, de dónde vienen, a qué vienen, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus intenciones o si tienen alguna necesidad especial", ha detallado.

Además, ha denunciado que el Gobierno "no se coordine" con las comunidades autónomas al no tener un plan para los menores extranjeros no acompañados, dejándole el asunto a las regiones que "tienen esa responsabilidad para cuidar a los menores que están en su territorio" con un reparto "absolutamente arbitrario".

"País Vasco y Cataluña no reciben menores y las otras comunidades sí, no sabemos por qué criterios", ha puntualizado, además de recordar que la Comunidad tiene la obligación legal de atender a estos menores. "La consejera de Familia y de Asuntos Sociales si no atendiese a estos menores, incurriría en un delito", ha respondido el portavoz a Vox, que pide la repatriación de estos menores.

También ha hecho alusión a la creación de "macrocampamentos" de inmigrantes, en los que se trata a las personas como "fardos" por parte del Gobierno de la nación. "No puede ser que los alcaldes que tienen que poner los medios o las comunidades autónomas que tienen que poner también los medios para atender a estos menores no sepan y tengan que estar informándose por la prensa de cuáles son los planes del Gobierno", ha expresado.

Frente a ello, ha pedido que se convoque las comisiones sectoriales necesarias para poder debatir entre todos "cuál es la estrategia, cómo se tiene que hacer y cuáles son los planes de futuro, no solo para atenderlos en el momento, sino qué pasa el año siguiente". "Todas esas cosas no se hablan porque el Gobierno de Sánchez ha decidido que no se hablen", considera Díaz-Pache.

UN PLAN PARA "PERJUDICAR" A MADRID

Considera, por parte, que Sánchez "siempre ha tenido un plan para perjudicar a Madrid" y sus ataques a la capital de España son "absolutamente demenciales". "Que el presidente esté contra los intereses de su capital, es una barbaridad", ha valorado.

"Ataca a Madrid con el agua, con la energía, con la fiscalidad, con la economía. Los ataques a Madrid son constantes porque el presidente Sánchez ha visto que en Madrid tiene todo lo que envidia. Madrid tiene un gobierno que funciona, tiene un Parlamento que saca delante de las leyes y tiene presupuestos", ha ensalzado.