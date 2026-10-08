PP de Madrid denuncia ante la Policía a Bergerot por "amenazas" y pide al delegado garantizar una campaña "en libertad"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha presentado este jueves una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, por "amenazas" y ha remitido una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que le insta a garantizar una campaña "en libertad".

En un comunicado, los 'populares' madrileños han explicado que la denuncia ante la Policía Nacional se produce a raíz de las declaraciones de Bergerot en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que el partido interpreta como "amenazas" por parte de la portavoz de Más Madrid.

"En las calles de Madrid no va a haber paz", vaticinó Bergerot tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen durante la sesión de control. Ante estas palabras, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le preguntó directamente si le estaba "amenazando físicamente".

Minutos después, también en la Cámara regional, el portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, animó a Bergerot a hacer "explícito" su discurso y "amenazar físicamente" a los diputados 'populares'. "Tenga el valor de amenazarnos físicamente", retó Pache, quien pidió explicaciones sobre qué significa "esa paz en las calles que van a negar".

Además, la cuenta oficial del PP de Madrid en 'X' se refirió a las palabras de Bergerot y le lanzó un mensaje, no sin antes calificarla de "pirómana": "Habrá paz y libertad. Una vez más, esto va de comunismo o libertad". El texto aparece escrito sobre una foto de la portavoz de Más Madrid en la que se recogen sus palabras sobre que "no va a haber paz" en las calles de Madrid.

Desde el PP de Madrid han explicado que las de Bergerot son unas declaraciones que se producen, además, en "un contexto de elevada tensión política y social" en Madrid por la acampada instalada desde hace días en la Puerta del Sol "y con la difusión de mensajes y materiales de contenido agresivo dirigidos contra representantes de las instituciones madrileñas, especialmente hacia la presidenta del Gobierno regional".

En su opinión, es "especialmente preocupante" que estas "amenazas" por parte de Bergerot se produzcan "mientras se están difundiendo en el entorno de las protestas de la Puerta del Sol imágenes y mensajes de fuerte carga intimidatoria contra representantes públicos".

Al hilo, ha señalado que está "documentado" la existencia representaciones gráficas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañadas de mensajes como "queremos sus cabezas", así como representaciones de ataúdes.

Por todo ello, el 'número dos' del PP madrileño ha puesto estos hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que se determine si las manifestaciones pudieran tener relevancia penal y si, atendiendo a su contenido, contexto, alcance y eventual finalidad, pudieran ser constitutivas de alguna infracción".

PIDE AL DELEGADO GARANTIZAR UNA CAMPAÑA "EN LIBERTAD"

De forma paralela, el secretario general del PP de Madrid ha remitido una carta al delegado del Gobierno en la que, además de informarle de la presentación de esta denuncia ante la Policía, le recuerda la "responsabilidad" de esta Delegación para "asegurar que ninguna opción política vea limitado el ejercicio de sus derechos por un clima de intimidación o violencia".

En un contexto de inicio del proceso electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre, Serrano recuerda a Martín "que todas las opciones políticas deben poder ejercer libremente sus derechos, celebrar actos, instalar mesas informativas, recorrer las calles y dirigirse a los ciudadanos sin miedo a sufrir amenazas, coacciones o actos de intimidación".

Frente a ello, en la misiva, denuncia "las amenazas de la portavoz de Más Madrid y de colectivos de extrema izquierda y antisistema apoyados por Más Madrid y otras formaciones de izquierda" y apunta a un "clima de creciente tensión" que puede suponer "un riesgo para el normal desarrollo de una campaña electoral en libertad y para el pluralismo político que nuestra democracia debe garantizar".

Además, Serrano reitera la petición para que se proceda al desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, "garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa aplicable y preservando la seguridad de las personas", ante "la gravedad de algunas de las consignas, imágenes y expresiones que se vienen produciendo".

"El derecho de reunión y manifestación merece toda la protección de las instituciones, pero no puede utilizarse como cobertura para actuaciones que atenten contra la convivencia, intimiden a ciudadanos o representantes públicos o puedan constituir una amenaza para la seguridad", recogen en la carta.

Por todo ello, el secretario general del PP reclama que desde la Delegación se actúe "con la máxima responsabilidad y anticipación para evitar que el actual clima de tensión pueda derivar en episodios de violencia o alteración de la convivencia". "No hacerlo le convertirá a usted en el máximo responsable de lo que pueda ocurrirle a cualquier afiliado, cargo o madrileño que simpatice con el proyecto que representa a la mayoría social de esta región", señala.

En este sentido, advierte "de la especial responsabilidad" que tiene el delegado como representante de la Administración General del Estado en materia de seguridad y orden público en la Comunidad de Madrid si, habiendo sido "formalmente advertido" de la situación, "no adopta las medidas que resulten legalmente procedentes para prevenir una eventual alteración del orden público o un riesgo para la integridad de las personas". "La prevención es precisamente una de las obligaciones esenciales de los poderes públicos cuando existen indicios objetivos que aconsejan extremar la vigilancia", alega Serrano.

MM: LOS PRIVILEGIADOS "TIENEN MIEDO"

Por su parte, fuentes de Más Madrid han sostenido que la denuncia del PP de Ayuso va a terminar "en un meme" igual que "su exigencia de desalojar la acampada" de Sol. "Les parece más urgente protegerse de una frase en sede parlamentaria que proteger a las ancianas y a las familias de los desahucios", han recriminado.

Para la formación regionalista, esto es una muestra del "cinismo" con el que actúan los 'populares". Apuntan a que "si se trata de las personas a las que echan de sus casas, Ayuso se ríe diciendo que cuándo va a dejar de pagar ella; pero, si se trata de denunciar el problema de la vivienda, salen corriendo a la Policía".

Asimismo, se han reafirmado en que "no va a haber paz social hasta que haya justicia con la vivienda". Y es que creen que con el fin de dicha paz social "los privilegiados y sus representantes políticos tienen miedo", pero subrayan que decirlo no es "ningún delito".