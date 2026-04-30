PP de Madrid, sobre la petición de inhabilitación del alcalde Villamantilla: "Sabemos la Fiscalía de quién depende"

Archivo - El senador popular Alfonso Serrano atiende a los medios durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que "resulta curiosa" la "celeridad" de la Fiscalía en la causa del alcalde de Villamantilla, Juan Antonio de la Morena (PP), y ha ironizado con que ya se sabe "de quién depende" el Ministerio Público.

"Sabemos la Fiscalía de quién depende y resulta curioso la celeridad con la que de repente la Fiscalía vuelve a sacar un caso de un municipio de la Comunidad de Madrid", ha argumentado Serrano en declaraciones a Europa Press, durante una visita a las instalaciones del campo de fútbol El Capricho en alusión a la petición de la Fiscalía de Madrid de 12 años de inhabilitación para el regidor por presunta prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el regidor habría utilizado su posición para contratar de forma irregular a su hermana como educadora en la 'Casita de Niños', una escuela infantil pública del municipio.

Serrano ha apuntado que el Juzgado que llevó el caso del primer edil realizó "varios intentos" por archivarlo, pero que la Fiscalía de Madrid "se opone".

En todo caso, ha adelantado que los 'populares' "van a analizar el caso en profundidad" y a partir de ahí verán si tienen que tomar "algún tipo de decisión o no al respecto".