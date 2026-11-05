PP de Madrid pide a simpatizantes que den "todo lo que tienen en cada casa y cada calle" para "echar a Sánchez"

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, interviene durante un mitin con afiliados y simpatizantes del PP de Alcorcón, a 16 de mayo de 2023, en Alcorcón, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido este jueves a simpatizantes y afiliados dar "todo lo que tienen en cada calle y cada casa" dando a conocer el proyecto 'popular' de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 29 de noviembre con el objetivo de "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado en un mitin en Alcobendas, acompañado del secretario general del PP, Miguel Tellado, en el que ha pedido el apoyo para que dentro de unos años puedan mirar atrás y decir que fueron ellos los que fueron "capaces de salvar la democracia y el país".

En su intervención, el 'número dos' del PP de Madrid se ha referido "a la Turca", la mascota de Sánchez, ya que cree que debe estar "muy preocupada y congojada" porque solo queda ella tras "el hermano, la mujer y el chófer" del presidente.

Frente a ello, ha señalado que la fuerza del PP de Madrid va a ayudar "a llevar a volandas" a Feijóo a La Moncloa el 29 de noviembre con el objetivo de "recuperar las instituciones, la confianza en la política, la igualdad entre españoles y la idea de que el Gobierno está para resolver problemas".

"Yo siento mucho orgullo cada vez que escucho hablar a Feijóo y veo el presidente que se ha perdido España durante estos tres años y la de bochornos, vergüenza y barbaridades que hemos visto, y que nos hemos tragado estos tres años y medio y que nos podríamos haber ahorrado por cuatro escaños (...) Uno sabe lo que se ha perdido España y lo bueno que está por llevar", ha expresado.

Así, ha defendido que "lo que hoy funciona en Madrid, puede funcionar también en el conjunto de España" frente al Gobierno actual que lleva "años instalado en la incertidumbre presupuestaria", mientras Madrid volvió a demostrar que "se puede gobernar con planificación, estabilidad y responsabilidad" al presentar sus presupuestos para 2027.

CARGA CONTRA UN GOBIERNO QUE QUERÍA "CONTAR SU RELATO" EN URDA

Sobre la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), en la que han fallecido al menos 69 personas, Serrano ha cargado contra un Gobierno que estaba "obsesionada no por saber qué había pasado, sino por comenzar a contar el relato" llegando incluso a "grabar con el móvil audios y filtrados selectivamente".

"Y entre ese momento y la dimisión de Óscar Puente han intentado señalar a un trabajador para diluir sus propias responsabilidades. El partido del trabajador, los que quieren montar una huelga general defendiendo a los trabajadores, son los que han tratado de culpar a un trabajador, a unos operarios, con tal de salvar a un Gobierno", ha denunciado.

Por último, también ha cargado contra el ya ex delegado del Gobierno Francisco Martín, al afirmar que la imagen de lo que ha significado su paso por el organismo se puede ver en "las 36 toneladas de mierda que se han recogido de la Puerta del Sol" tras la acampada.