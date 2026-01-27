PP de Madrid pide a Vox que opte por la "responsabilidad" y deje el "interés partidista" en las coaliciones municipales

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, interviene durante el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido este martes a Vox que deje el "interés partidista" y opte por la "responsabilidad" en las coaliciones de gobierno en distintos municipios, que ha valorado como "muy positivas".

En una rueda de prensa desde la sede de la formación en la calle Génova de la capital, el 'número dos' del PP de Madrid ha recordado que Vox es socio de Gobierno en una treintena de municipios de la región.

"Más allá de que puede haber problemas evidentemente en alguno de ellos, yo confío en esa expresión de responsabilidad porque yo creo que los ciudadanos, en un momento como este, no entenderían que un partido como Vox se salga de gobiernos por una cuestión de puro interés partidista", ha expresado.

Uno de los últimos casos más relevantes ha sido el de Móstoles, donde Serrano ha recordado que el problema es "de Vox" tras reducir su peso político por la salida de un concejal. "No me preocupa la estabilidad del municipio de Móstoles, yo creo que está absolutamente garantizada, y tampoco me preocupa la de ningún municipio porque yo creo que aquí a lo que venimos es a trabajar con responsabilidad", ha destacado.

Así, Serrano ha subrayado que tanto el PP como Vox están "interesados en sacar proyectos adelante" a nivel municipal y está "convencido" de que "entre gritar o sujetar una pancarta y la responsabilidad de gestión", Vox optará "por esa responsabilidad".