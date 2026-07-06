PP de Madrid presenta sus primeros candidatos para 2027: repiten Antonio J. Mesa y Janette Novo y 12 perfiles son nuevos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid- PP DE MADRID

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Madrid ha anunciado este lunes los primeros candidatos para las elecciones municipales de 2027, concretamente de 29 municipios, lo que supone el 43% de aquellos en los que actualmente no gobierna un alcalde 'popular', entre los que destaca la repetición de los portavoces de Getafe y Rivas Vaciamadrid, Antonio José Mesa y Janette Novo, y doce nuevos perfiles.

Ha sido durante la Junta Directiva Autonómica del partido celebrada la tarde de este lunes en la sede regional, presidida por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la celebración del Comité Electoral.

De los 29 candidatos, 12 son perfiles nuevos, lo que representa casi el 40% del total, mientras que los otros 17 repetirán como cabezas de lista, han señalado desde el PP madrileño en un comunicado.

En total hay 20 hombres y 9 mujeres con una edad media de 49 años, siendo el candidato más joven el de Manzanares el Real, con 31 años, y el mayor con 69, de Robledo de Chavela.

Hay perfiles diversos: licenciados, técnicos, empresarios, agricultores, ganaderos y profesionales con una amplia trayectoria en distintos ámbitos. Destaca la incorporación al proyecto del PP de Madrid del alcalde de Villanueva de Perales, José Llorent, que concurrirá bajo las siglas del Partido Popular tras una dilatada trayectoria al frente del municipio desde una formación independiente.

Además, se ha aprobado el nombramiento de Elisa Vigil como nueva secretaria de Comunicación del PP de Madrid, quien fuera portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. "Con una sólida trayectoria política y una visión renovada, se refuerza el compromiso por impulsar una comunicación más cercana, ágil y conectada con los madrileños", señala la formación.

Con estos nombramientos el PP de Madrid quiere dar "un impulso a su proyecto municipal" con el objetivo de ampliar las alcaldías en mayo de 2027 para extender a todos los municipios "el proyecto de desarrollo, crecimiento y buena gestión que caracteriza a los alcaldes del PP de Madrid", señalan.

LOS PERFILES

En Getafe, repite Antonio José Mesa. De 41 años, es licenciado en Derecho y está vinculado a la política desde 2011. Comenzó su trayectoria como director de Alcaldía hasta 2013 y, desde entonces, desempeña el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Getafe.

En Alcorcón, ha sido elegido Roberto Marín, periodista de profesión vinculado a la política municipal desde 2015 y que desde 2023 desempeña el cargo de portavoz del Grupo Popular; mientras que en Parla será Héctor Carracedo, arquitecto de profesión que desde 2024 desempeña el cargo de portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Parla.

Janette Novo encabezará la candidatura en Rivas, donde es concejala desde 2011 y, desde 2023, portavoz del Grupo Popular; en San Fernando de Henares será David Rodríguez, funcionario de carrera y concejal en el Ayuntamiento; y Patricia Maroto lo hará en Ciempozuelos, donde es concejal desde 2020 y ejerce como portavoz del grupo.

Por otro lado, Roberto Patino encabezará la candidatura en San Martín de la Vega, aunque no tiene experiencia política previa, y Marta Marbán lo hará en Villanueva del Pardillo. Marbán es diputada en la Asamblea de Madrid y "da este paso para liderar el cambio" en el municipio, han señalado los 'populares'.

En Velilla de San Antonio, el candidato será Raúl Tenorio; en Manzanares el Real, Jesús Ruiz, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Tres Cantos; en Soto del Real será Héctor Muñoz; en El Boalo-Cerceda-Mataelpino será el turno de Sergio Sánchez, piloto de profesión y que inició su trayectoria política en 2023, año en el que fue elegido alcalde del municipio; y en Collado Mediano será Jorge de Miguel, portavoz del Grupo Popular en la localidad.

Almudena Madrid será la candidata en Cercedilla y Adrián Hidalgo, en Nuevo Baztán donde ejerce como portavoz. Bábara Montero encabezará la candidatura de los 'populares' en Guadalix de la Sierra y Mario de la Fuente lo hará en Robledo de Chavela, donde es portavoz tras una moción de censura.

En Aldea del Fresno será María Teresa Martín; en Navas del Rey, María Isabel Romero Sánchez; en Chapinería, Jesús Lobo; en Valdetorres de Jarama, Roberto Molero, donde desempeña el cargo de portavoz; en Fuentidueña de Tajo, Margarita Gonzalo Domínguez Margarita; en Fresnedillas de la Oliva, Elisa Cabrero Elisa, y en Villanueva de Perales será José Llorent, alcalde de la localidad.

A ellos se sumarán Rafael Fructuoso en Estremera, agricultura desde 2003 y vinculado a la política; Eugencio Calvo en Valdeavero donde es portavoz; en Corpa, Ángel Mejías Ángel, de 66 años, panadero y propietario de la tahona; José Manuel Herrán en Patones, donde trabaja como autónomo en el sector de la agricultura y la ganadería, y, por último, en Pinilla del Valle, Alberto Miranda, quien forma parte del proyecto municipal desde 2019 y, desde las elecciones de 2023, ejerce como portavoz del Grupo Popular.