PP de Madrid rechaza que se quieran usar los parlamentos para "reprobar o confirmar" las palabras del Rey sobre Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, llegan a una reunión en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Subraya que no van a contribuir a "la utilización de la figura" de Felipe VI

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha rechazado este viernes que los grupos parlamentarios quieran utilizar los parlamentos autonómicos para "reprobar o confirmar" las palabras del Rey sobre Gaza.

Lo ha expresado así desde la Real Casa de Correos, donde se están desarrollando los tradicionales encuentros con los grupos de la Cámara regional, después de que Más Madrid haya retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a hacer suyas las palabras del Rey Felipe VI ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidiendo a Israel el "fin de la masacre" a través de una propuesta de Declaración Institucional en la Asamblea de Madrid.

El portavoz 'popular' ha subrayado que no van a contribuir a "la utilización de la figura de Su Majestad el Rey". "El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid es el grupo que mantiene intacta su lealtad a la figura de Su Majestad el Rey y no queremos que se utilice un Parlamento autonómico para confirmar o reprobar las palabras del Rey. Creo que el Rey tiene su discurso, tiene su labor institucional, la altísima función institucional de la corona que ejerce con naturalidad", ha defendido.

También se ha vuelto a referir el portavoz al conflicto en Gaza, y ha señalado que se trata de una "guerra cruenta" que quieren que termine cuanto antes, si bien ha vuelto a pedir a Hamás que "entregue a los rehenes" y que "haga todo lo posible por detener esta matanza".

Díaz-Pache ha exigido también a los países árabes de alrededor "que se mojen y que contribuyan a la solución", en concreto, ha hecho alusión a Egipto o Irán, que "pueden contribuir al fin de este conflicto y que por fin haya paz en esta región que tanto tiempo lleva esperándolo".