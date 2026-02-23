PP de Madrid tilda de "estupendo" que se fijen líneas para pactos con Vox: "Es garantía de éxito"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). Serrano ha comparecido tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado este lunes de "estupendo" que el partido a nivel nacional haya fijado unas líneas básicas que deben regir en los pactos con Vox y ha afirmado que esto será "garantía de éxito".

Lo ha señalado desde un debate en el Club Siglo XXI, después de que el PP defienda que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

Así se recoge en el 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica' --al que ha tenido acceso Europa Press-- que ha impulsado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "guiar las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique", como ha sucedido en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre o las aragonesas del 8 de febrero.

"Todo lo que sea contar con el apoyo de la dirección nacional, con (Alberto Nuñez) Feijóo y con (Miguel) Tellado siempre es garantía de éxito", ha defendido el 'número dos' del PP de Madrid.

El 'popular' ha aprovechado su intervención en el debate para cargar contra el PSOE, al que le ha criticado que solo aspire a "mantenerse o lograr el poder como sea" para lo que es "capaz de todo".

Además, ha avisado de que está haciendo un "cambio encubierto" en el modelo territorial y una "alteración profunda del equilibrio institucional", a lo que no ha añadido que no hay que descartar un "intento de abrir del melón de la forma del Estado".

"No descartemos que la ensoñacion republicana sea el plebiscito que Sánchez tiene reservado para sobrevivir. No descarten que pretenda esconder unas elecciones detrás de un referéndum y no descarten que sea en cualquier momento", ha afirmado.

PP TIENE QUE CONSTRUIR UN ALTERNATIVA "ESPERANZADORA"

Considera Serrano que el gran reto del PP no es solo "resistir", ya que no basta con "denunciar los excesos del sanchismo", sino que tiene que "construir una alternativa sólida, coherente y esperanzadora".

"Nuestra región es hoy la punta de lanza de esa España que tiene futuro. Madrid ha demostrado que otra política es posible, ha demostrado que bajar impuestos puede aumentar la recaudación, que apostar por la libertad económica genera empleo, y ha demostrado que defender la Constitución y la unidad nacional no resta, sino que suma", ha defendido.

A ello, Alfonso Serrano ha añadido que Madrid no es un proyecto "contra nadie" sino "a favor de todos", además de aseverar que los ciudadanos deben tener el "coraje de reconstruir y preservar" los cimientos de la Constitución, que considera que están "seriamente amenazados".