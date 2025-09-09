PP de Madrid tilda de "humillación" la apertura de juicio oral al fiscal general y exige su dimisión

El senador del Partido Popular, Alfonso Serrano, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). E - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado este martes de "humillación al Estado de Derecho y a la Fiscalía" la decisión del Tribunal Supremo (TS) de abrir juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido de nuevo su dimisión.

"Es inconcebible que el fiscal general del Estado siga en su puesto y mientras el Gobierno de España actuando como juez declara su inocencia, cuando el propio Tribunal ha decretado una fianza de 150.000 euros", ha valorado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones remitidas a los periodistas.

Así lo ha expresado después de que el magistrado del TS Ángel Hurtado haya acordado abrir juicio oral contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamándole una fianza de 150.000 euros, si bien rechaza suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Serrano ha valorado que el Gobierno está "en tiempo de descuento" y está "arrastrando a todo un país en su lenta agonía". Considera, además, que el fiscal general debe dimitir y, si no lo hiciera, debería cesarle el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si no le cesa, debería ser el propio presidente el que dimitiera y convocará elecciones", considera.