PP, Más Madrid y PSOE dicen que Madrid es "segura" y Unidas Podemos pide coordinación para evitar violencia en la calle

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios popular, Más Madrid y PSOE han trasladado este martes que la Comunidad de Madrid está "segura" de violencias callejera y Unidas Podemos ha pedido coordinación entre administraciones para evitar que haya un repunte de agresiones en las calles de la región.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha reivindicado que Madrid es una región "segura" pero que igualmente eso no quiere decir que no haya margen de mejora y que se produzcan casos de violencia en las calles. Así, ha respondido a Vox que no se tratan de "bandas de ninguna nacionalidad", sino de "bandas juveniles".

A su juicio, es "absolutamente deplorable" que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que "la noche de Madrid no es segura". "Son unas declaraciones irresponsables y falsas que generan dudas absolutamente inexistentes", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha lamentado la situación y ha pedido "mayor coordinación entre las administraciones". Para Alonso, este problema "no se soluciona solo por la vía de la policía, sino que hay que ir a la causa y a la raíz". "Yo no percibo inseguridad pero creo que las administraciones tienen que dar soluciones", ha sostenido.

A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, también considera que la región se segura y se ha mostrado preocupada por que "Ayuso diga que Madrid es insegura". Es partidaria de atajar este tipo de violencias y delincuencia pero no solo con la policía, sino "desde las raíces profundas". "Madrid es un lugar seguro al contrario de lo que dice la presidenta", ha zanjado.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha recordado que la Comunidad no tiene competencias en materia de seguridad y es la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, la que tiene que "tomar cartas en el asunto y mejorar la seguridad en las calles".

Aunque cree que la Comunidad es una región segura, también piensa que "está cambiando el modus operandi" de la sociedad y la forma de ejercer violencia entre los jóvenes que tienen acceso a determinadas armas blancas. "Madrid siempre ha sido y debería ser abierta y tolerante y en su mayor parte es así", ha defendido, para a continuación añadir que hay que preocuparse por lo que ocurre en la noche madrileña.