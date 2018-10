PP municipal no tiene "ninguna queja" de su representación en Comité Ejecutivo y niega "vuelta al aguirrismo"

Publicado 03/10/2018 13:15:56 CET

"Se ha contado con personas que tienen ese compromiso con el PP y van a dedicar todos sus esfuerzos para ganar las próximas elecciones", asegura Almeida

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que la formación no tiene "ninguna queja" de su representación en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, y ha negado una "vuelta al aguirrismo" tras los últimos nombramientos aprobados.

El propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que forma parte del Comité Ejecutivo, admitía este pasado martes en rueda de prensa, aunque lejos de querer levantar polémica, como matizaban después desde su equipo, que él hubiera elegido "otros nombres" para el nuevo Comité Ejecutivo del PP de Madrid.

Almeida no ha valorado las palabras de Garrido, de quien ha puesto en valor su "compromiso" para ganar las próximas elecciones regionales en la Comunidad de Madrid. "Cada uno puede pensar lo que pueda pensar; de lo que estoy seguro es de que Garrido, como todo el PP en la Comunidad de Madrid y como el Grupo Municipal por supuesto, está comprometidos para ganar las elecciones autonómicas en mayo de 2019, volver a revalidar el Gobierno en la Comunidad de Madrid, obtener el Gobierno del Ayuntamiento", ha expresado a continuación Almeida.

Sobre los nombramientos del Grupo en el Comité Ejecutivo, Martínez-Almeida ha indicado que la representación "es buena". Junto a él, están en el Comité la edil Inmaculada Sanz, en el nuevo Foro de la Movilidad, o el portavoz adjunto del Grupo, Íñigo Henríquez de Luna, quien ya estaba en él.

"No tenemos ninguna queja de que no se haya contado con nosotros en el Comité, igual que el PP no tendrá ninguna queja del compromiso y esfuerzo del PP para ganar elecciones", ha apuntado a renglón seguido.

En este grupo entraría también Ángel Carromero, nombrado secretario de Relación con el Grupo municipal y muy vinculado a la etapa de Aguirre --fue el número dos de Casado en su época de Nuevas Generaciones--.

A este respecto ha negado tanto una "vuelta al aguirrismo" como una "purga" a los afines a Garrido. José Luis Martínez-Almeida ha señalado que "los nombramientos son personas con una larga trayectoria en el PP, que estuvieron con Gallardón, Aguirre, con Pío García Escudero, y no es una vuelta al aguirrismo".

Así, ha apuntado que "se ha contado con personas que tienen ese compromiso con el PP y van a dedicar todos sus esfuerzos para ganar las próximas elecciones".