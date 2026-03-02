PP pide en la Asamblea al Gobierno central "garantías" en el suministro eléctrico alejado de "ideologías"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado en la Asamblea de Madrid al Gobierno central "planificación y garantías" en el suministro eléctrico al tiempo que ha reclamado una "política energética alejada de ideologías".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el GPP y anunciada por su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes.

"Es necesaria una política energética acorde a la economía real, alejada de ideologías que frenan la digitalización, la inversión y el empleo, que frenan la prosperidad", ha lanzado Díaz-Pache.

Los 'populares' sostienen que el acceso a un suministro eléctrico seguro, continuo y a precios competitivos es una condición indispensable para impulsar la actividad industrial, favorecer la atracción de inversiones, mejorar la productividad y reforzar la competitividad de los territorios.

Asimismo, plantean que la energía eléctrica es un habilitador clave de la innovación, la digitalización y la transición hacia modelos económicos más sostenibles. Por ello, han pedido que se reforme el actual modelo de planificación de la red de transporte eléctrico "para solucionar sus limitaciones". "Entre ellas, la rigidez en ciclos de seis años, la falta de adaptación al ritmo económico, la escasa transparencia y la lentitud en su elaboración", sostienen.

Asimismo, esta PNL recoge la "necesidad" de aumentar el límite actual de inversiones en las redes de transporte y de distribución para adaptarlo a la demanda de solicitudes de desarrollo de las redes, complementando los créditos disponibles cuando sea necesario por picos de demanda justificados.

La iniciativa exige, además, que se garantice que la red de transporte de energía eléctrica pueda atender a la demanda actual y futura, y, para ello, insta a que la nueva Planificación de la Red Eléctrica 2026-2030 tenga en cuenta todas las necesidades de los proyectos industriales, tecnológicos y digitales de la región, atendiendo a su carácter estratégico para el conjunto del sistema eléctrico y digital, su impacto tractor sobre el ecosistema tecnológico nacional y su capacidad para posicionar a España como destino preferente de inversión digital a escala europea.

Díaz-Pache ha afirmado que "Pedro Sánchez no puede impedir la viabilidad de los desarrollos urbanísticos que están planificados en sureste de la ciudad de Madrid por una falta de planificación energética".

En este sentido, los populares destacan la importancia de que la versión definitiva de la Planificación incluya las instalaciones necesarias para garantizar las más de 11.6000 viviendas previstas en Madrid, "otorgándoles prioridad máxima en la ejecución de las actuaciones previstas con el fin de asegurar la disponibilidad energética necesaria y evitar que estas iniciativas permanezcan paralizadas o queden definitivamente comprometidas".