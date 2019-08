PP pide a Gabilondo, "que va de moderado", que deje de advertirles por sus compañías y se preocupe más por las suyas

Publicado 14/08/2019 16:15:31 CET

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido este miércoles al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, "que va de moderado", que deje de advertir tanto a los 'populares' como a Ciudadanos de las compañías que se buscan, en relación a Vox,, y que se preocupe más por las suyas.

"Estos días nos viene adviertiendo al PP y a Ciudadanos de las compañías que podamos tener, en una especie de cordón sanitario a un partido constitucional..., preocupese más de las suyas, de las del Partido Socialista, ustedes armaron una moción de censura con el apoyo de la extrema izquierda, golpistas y biduetarras", ha lanzado durante su intervención en el pleno de investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

"Usted que va de moderado y se ofende cuando le acusan de radical, nos ofrece una alternativa de la mano de Errrejón y Podemos, esos que atacan el capitalismo cuando lo que realmente quieren es acabar con el liberalismo. ¿Y todavía se preguntan por qué no son mayoría en Madrid?", ha espetado Serrano.

Según Serrano, en el PSOE "pueden centrar su oposición en pintar un Madrid tercermundista que nadie se cree, llevan así 20 años, o pueden unirse a los diez grandes retos" que ha planteado en la región".

Tras indicar que el camino hasta este punto no ha sido fácil, ha indicado que lo que no les dijeron "es que para impedir la investidura de Díaz Ayuso se utilizarían las peores artes, la forma más nauseabunda de entender la crítica al adversario que no es batirlo políticamente, sino abatirle personalmente". "Lo hicieron en campaña y aún hoy siguen", ha apostillado.

Sobre el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha dicho que llegó a decir en campaña que "la izquierda no gobierna en la Comunidad de Madrid porque se ha creado una cultura neoliberal en la que los madrileños

votan pensando en qué pillar, en qué sacar, en qué mangonear". "¡Vamos, que los madrileños no votan a la izquierda porque son todos unos potenciales corruptos", ha exclamado.

Para terminar, Serrano ha asegurado que el pasado 26 de mayo "las elecciones las ganaron una mayoría de centro derecha para seguir avanzando en liberdad, una mayoría que debe ser liderada por Isabel Díaz Ayuso".

En este sentido, ha indicado que "una mayoría de esta Cámara apuesta por la economía de libre mercado, por una educación y una sanidad de calidad, por situar a las personas como centro de nuestra acción política y por la libertad como principio vertebrador de este proyecto".

"Compartimos una visión liberal, abierta, centrista, reformista y moderada que la izquierda no comparte, han estado luchando contra ella en los últimos años y amenazando con su desmantelamiento desde hace meses", ha añadido.