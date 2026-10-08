PP pide respeto para quien vende "libremente" y la izquierda exige evitar que "los fondos buitre campen a sus anchas"

Archivo - Viviendas en construcción, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido en la Asamblea de Madrid respetar a los que deciden "libremente" a quien venden su vivienda mientras que Más Madrid y PSOE han insistido en que el "rentismo mata" y han pedido actuar para que los "fondos buitre no campen a sus anchas".

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid en la que reclamaban adoptar "de manera inmediata" medidas para frenar la expansión de fondos de inversión especulativos y grandes tenedores en el marcado residencial de la Comunidad, así como prohibir la venta o cesión de vivienda protegida a fondos o sociedades patrimoniales.

Para defenderla, el diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha comenzado afirmando que el "rentismo mata", al tiempo que ha cuestionado qué han aportado los "fondos buitre" a los madrileños. "¿Qué tienen de bueno?", se ha preguntado al parlamentario, que lamenta el "tantísimo poder" que acumulan este tipo de empresas.

Por parte del PP, Ignacio Catalá ha subrayado que son propietarios de clase media con sus ahorros los que luego deciden "libremente" si venden o no su vivienda y a quién y considera que Más Madrid no tiene "un problema con los fondos de inversión" sino con la propiedad.

Cree que lo que quieren es decidir "qué puede hacer la gente con las cosas que son suyas" y ha recordado que la última legislatura a nivel nacional ha sido "un fracaso y una vergüenza" en materia de vivienda. "Lo del registro de grandes tenedores viniendo de Más Madrid, la verdad es que parece hasta una broma. Porque claro, si hiciésemos un registro de grandes tenedores de la Asamblea de Madrid, solo habría diputados de Más Madrid", ha apuntado.

De hecho, en respuesta a este argumento, Padilla le ha replicado que el problema del PP es "con la convivencia". "¿Sabe que hay gente que puede tener un cuchillo y aún así no dejamos que la gente haga lo que quiera con un cuchillo?", ha afirmado, equiparando esto con la especulación de la vivienda.

Desde Vox, la parlamentaria Beatriz Tejero ha lamentado que lo único que busca la izquierda es "prohibir, obligar y expropiar", ya que asegura que son los tres verbos en los que basan su política de vivienda y que es "comunismo en estado puro".

"Lo que no traen es un dato nuevo, ni una idea nueva, ni una sola vivienda nueva. Esta proposición no de ley es un titular (...) Ni una sola vez aparece la palabra construir. Ni una. Ni suelo, ni licencias, ni plazos, ni impuestos. Cuatro puntos y cero ladrillos", ha reprochado.

Mientras tanto, desde el PSOE, la diputada Cristina González ha abogado por legislar para que "los fondos buitre no campen a sus anchas" en medio de una legislatura que, a su juicio, pasará a ser recordado como "la del aticazo".