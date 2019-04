PP podría acudir al último Pleno de Legislatura con dos ediles menos tras pasar a Vox Henríquez de Luna y Martínez Vidal

Publicado 22/04/2019 15:49:43 CET

El Grupo "apurará plazos" para llegar al Pleno con la baja de Luna cubierta

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid podría acudir al último Pleno de la Legislatura en Cibeles con dos ediles menos, tras la marcha a Vox del exportavoz adjunto del Grupo, Íñigo Henríquez de Luna, y del exedil portavoz en materia de Medio Ambiente, Fernando Martínez-Vidal.

Así lo han confirmado fuentes populares a Europa Press, quienes han apuntado que se trata de una cuestión de "plazos", pues no daría tiempo a que se produjera la nueva incorporación de los dos ediles necesarios para suplir las dos plazas.

Sin embargo, estas mismas fuentes han precisado que se "apurarán los plazos" para cubrir la plaza de De Luna, el primero de los dos ediles en dejar el Grupo al serle comunicado que no iría en las listas al no dar "el perfil". De no ser cubierta ninguna de las dos plazas, PP se presentaría con 19 ediles, y no con los 21 con los que ha estado toda la Legislatura.

La 'popular' Gema Sanz sería quien ocupara el puesto de Luna, mientras que en el caso de la plaza que deja vacante Martínez Vidal sería ocupada por el secretario general del PP de Centro Carlos Segura, que está incluido en la nueva lista de los 'populares' a Cibeles.

De cualquier renuncia de un concejal se tiene que dar por enterado el pleno, y esto aún no se ha producido ni en el caso de Henríquez de Luna ni en el de Martínez Vidal. Una vez esto pase, el Grupo puede ir a la Junta a pedir que habiliten al nuevo edil.

Así, habría un pleno extraordinario sobre la baja de Henríquez de Luna. El PP puede ir a la Junta, y que lo habiliten en cuestión de horas para que Gema Sanz tome así posesión en otro pleno extraordinario que tendría lugar tras el ordinario del mes de abril.

OCHO EDILES EN UNA LEGISLATURA

Con su marcha a Vox, Fernando Martínez Vidal es el octavo concejal del Grupo que ha dejado la bancada esta Legislatura. El último había sido, esta semana pasada, el hasta ahora portavoz adjunto de la formación, Íñigo Henríquez de Luna.

Antes, había sido la entonces portavoz del Grupo Municipal Popular, Esperanza Aguirre, la última en salir del Grupo tras su dimisión. Fue sustituida por Luis Miguel Boto, el número 27 de la lista con la que el PP concurrió a las pasadas elecciones.

Antes también habían dejado su acta Borja Fanjul, Borja Carabante, José María Rotellar y Pablo Cavero. También dejó el Grupo la concejala Alicia Delibes, quien decidió retornar a la Comunidad de Madrid, donde durante años se ha dedicado a la materia.